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Un fuerte temporal azotó la costa del suburbio de Island Bay, en Wellington, el 9 de junio de 2026. (Ben STRANG / AFP)
Un fuerte temporal azotó la costa del suburbio de Island Bay, en Wellington, el 9 de junio de 2026. (Ben STRANG / AFP)
/ BEN STRANG
Por Agencia AFP

Las autoridades evacuaron este martes a cientos de personas de sus hogares en la capital de Nueva Zelanda, mientras olas de 11 metros azotaban la costa.

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