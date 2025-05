Y es que para quienes lo conocen de primera mano la relación del ahora papa León XIV con el Perú va mucho más allá de la nacionalización que obtuvo en el 2015.

“Cuando escuchamos el nombre de Robert Prevost como cabeza de la Iglesia hemos sentido muchísima emoción, mucho amor. Ayer por la noche estuvimos haciendo un rosario en Ciudad Eten para que Dios ilumine la mente de los 133 cardenales y ahora que lo eligieron a él pedimos que le brinde mucha sabiduría para conducir a la Iglesia”, comenta en una llamada con El Comercio Jesús León Ángeles, actual coordinadora del grupo Milagro Eucarístico Perú 1649 y antigua comunicadora de la Diócesis de Chiclayo.

El primer contacto de León con Prevost fue a través de las misas que oficiaba el obispo cada domingo. Sin embargo, sería en el 2018 cuando realmente lo conoció. Aquel año, el entonces papa Francisco realizó una misa en Huanchaco, Trujillo, una oportunidad que la diócesis de Chiclayo aprovechó para llevar la representación oficial del milagro eucarístico.

Robert Prevost bendice la imagen del Divino Niño del Milagro Eucarístico de Ciudad Eten. (Archivo personal de Jesús León Ángeles)

“El 2 de junio de 1649 apareció una imagen del Niño Jesús, con cabello rubio y una capita morada, en una ostia durante una misa celebrada en Ciudad Eten. Esa escena fue representada en una imagen de madera hecha en el año 1929 y tiene una custodia grande de madera. Esa imagen la llevamos en el 2018 a Huanchaco para que la bendijera el papa Francisco. Al regreso de Huanchaco, decidimos colocar un libro para que toda la gente deje su testimonio de fe. Al año siguiente, en febrero, monseñor Prevost llevó los testimonios al papa Francisco, le contó la historia del milagro eucarístico y le pidió que en algún momento la Iglesia declare a Eten como ciudad eucarística”, explica León.

Según la comunicadora, la labor del ahora Papa ha sido fundamental para que el Congreso llegue a declarar de interés nacional dicho reconocimiento. “Monseñor Prevost luchó mucho para que se reconozca a Eten como la primera ciudad eucarística del Perú. El miércoles de Semana Santa pasó la autógrafa al Poder Ejecutivo y la mañana del jueves el Congreso recién se enteró sobre la importancia de lo que habían hecho. Estaban sorprendidos por todo lo que (Prevost) había hecho”, señala.

Prevost bendiciendo a León. / Archivo personal de Jesús León Ángeles

- Un obispo cercano a la gente -

León se muestra confiada en que el nuevo Papa volverá a pisar el Perú, “Dios mediante será para inaugurar el santuario eucarístico”. Sin embargo, la mujer destaca que las cualidades de Prevost trascienden el plano eclesiástico y destaca sobre todo su calidad humana.

“En Chiclayo fue más sensible su labor, impulsó la implementación de una planta de oxígeno durante la pandemia, trabajó mucho en favor de los migrantes porque se sentía muy identificado con ellos y el sufrimiento que pasan, creó los comedores populares y la villa del migrante y consiguió un terreno de 11 hectáreas para que hagamos el único santuario eucarístico del país”, resalta.

“Además, apostaba mucho por la comunicación desde la Iglesia, decía que no podíamos estar ajenos a ello. Era muy cercano a la gente, tú lo veías caminar por el centro de Chiclayo comprando su pan o alguna golosina. Es una persona de caminar sencillo y una sonrisa angelical. Caminaba por todo Elías Aguirre y si alguien lo reconocía paraba a saludarlo. En algunas ocasiones he tenido la oportunidad de que me pida opinión de algo. Yo soy una ciudadana más pero él tiene la capacidad de escuchar a todos, no hace distinción con nadie y por eso es de pedir opinión antes de tomar sus propias decisiones”, detalla.

León destaca la preocupación de Prevost por mejorar la comunicación de la Iglesia con sus fieles durante su gestión como obispo de Chiclayo. / Archivo personal de Jesús León Ángeles

A esto habría que sumarle su activa participación durante la emergencia desatada tras el paso del ciclón Yaku por el norte del país y sus maratónicos viajes por carretera entre Chiclayo y el Callao durante el primer año de la pandemia.

“Cuando lo nombraron obispo auxiliar del Callao se iba y volvía, nunca descuidó a su querido Chiclayo”, aclara León.

Esta suma de cualidades, sostiene la comunicadora, marcan una continuidad con la línea planteada por Francisco de “extrema bondad y extrema humildad”, las cuales considera sumamente necesarias “para hacer frente a todas las situaciones de violencia y corrupción que nos afectan a todos los seres humanos".