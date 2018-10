Oleg Sentsov dice que abandona huelga de hambre para no ser alimentado por la fuerza

Moscú. El cineasta ucraniano Oleg Sentsov, encarcelado en un penal del extremo norte en Rusia, dijo el viernes que detuvo su huelga de hambre para evitar ser alimentado por la fuerza, lo que a su entender es una forma de tortura.

"Debido al estado crítico de mi salud, y los cambios patológicos que han empezado a sufrir mis órganos, (las autoridades) planean alimentarme por la fuerza. (...) En estas condiciones me veo obligado a abandonar la huelga de hambre a partir de mañana, 6 de octubre", dice Sentsov en una carta publicada por "Nóvaya Gazeta".

El cineasta añade que el argumento de las autoridades penitenciarias rusas es que ya no tiene capacidad de raciocinio para tomar decisiones.

Este cineasta de 42 años originario de Crimea, la península ucraniana anexionada por Rusia en 2014, rechazaba alimentarse desde el 14 de mayo para pedir la liberación de todos los "prisioneros políticos ucranianos" en Rusia.

"Supuestamente ya no puedo valorar de forma adecuada el estado de mi salud y el peligro que corre. La alimentación forzosa se llevará a cabo en el marco de las actuaciones para reanimar a un paciente para salvar su vida", agrega el escrito.

En 2015, Oleg Sentsov fue condenado a 20 años de prisión por "terrorismo" y "tráfico de armas", al término de un proceso calificado de "estalinista" por la oenegé Amnistía Internacional.



El viernes, el servicio penitenciario ruso anunció el fin de la huelga de Oleg Sentsov y precisó que "los mejores nutricionistas de Moscú prepararon un programa para ayudarle a ingerir gradualmente alimentos sólidos".

El director adjunto del Servicio Federal Penitenciario ruso, Valeri Maximenko, adelantó que el cineasta "ha abandonado la huelga de hambre, dejándolo por escrito".



"También ha aceptado empezar a comer. Se están llevando a cabo consultas con los mejores nutricionistas de Moscú sobre la mejor manera de rehabilitarle. Se ha desarrollado una dieta especial para mejorar su estado de salud", dijo Maximenko a la agencia TASS.

Después de "145 días de lucha, 20 kilos menos y un cuerpo quebrado", "el objetivo no se alcanzó", lamentó el cineasta ucraniano.



"Agradezco a todos los que me han apoyado y pido perdón a los que abandono", concluye Sentsov, que finaliza su mensaje con un "¡Gloria a Ucrania!".

El cineasta, de 42 años y oriundo de Crimea, inició la huelga de hambre el 14 de mayo y, recientemente, se mostró "dispuesto a morir" en caso de que no se cumpla su principal exigencia: la liberación de todos los presos políticos ucranianos en territorio ruso, entre los que no se incluye a sí mismo.



Sentsov cumple una condena de 20 años de prisión por haber preparado presuntamente atentados terroristas en la península de Crimea, anexionada ilegalmente en 2014 por Rusia.



Su prima Natalia Kaplán reveló recientemente que el realizador vive por inercia y ha dejado un testamento para proteger los derechos de su obra porque "no cree en un final feliz" de su huelga de hambre.

Fuente: AFP y EFE