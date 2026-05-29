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Esta imagen, facilitada por el Ministerio de Asuntos Presidenciales de los EAU, muestra la bandera de Omán ondeando sobre el Palacio Real de Al-Alam en la capital, Mascate, el 27 de septiembre de 2022. (Foto de Eissa AL-HAMMADI / CORTE PRESIDENCIAL DE LOS EAU / AFP)
Esta imagen, facilitada por el Ministerio de Asuntos Presidenciales de los EAU, muestra la bandera de Omán ondeando sobre el Palacio Real de Al-Alam en la capital, Mascate, el 27 de septiembre de 2022. (Foto de Eissa AL-HAMMADI / CORTE PRESIDENCIAL DE LOS EAU / AFP)
/ EISSA AL-HAMMADI
Por Guillermo Vera Ayala

Estados Unidos amenazó este jueves 28 a Omán con represalias si contribuía al plan de Irán de establecer un peaje para la circulación en el estrecho de Ormuz, pasaje clave para el comercio energético global y uno de los puntos críticos del actual conflicto entre Washington y Teherán.

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