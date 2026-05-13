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Fotografía cedida por ANLIS Malbrán que muestra a una persona sosteniendo una bandeja con tubos de laboratorio en Buenos Aires. Foto: EFE/ ANLIS Malbrán
Fotografía cedida por ANLIS Malbrán que muestra a una persona sosteniendo una bandeja con tubos de laboratorio en Buenos Aires. Foto: EFE/ ANLIS Malbrán
/ ANLIS Malbrán
Por Agencia AFP

Ocho personas infectadas en el brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius han dado positivo para el virus de los Andes, la única cepa que se transmite entre humanos, informó el miércoles la Organización Mundial de la Salud.

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