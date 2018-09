Desde la ONU, Donald Trump se compromete a luchar contra "la epidemia de las drogas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió en la ONU cooperación internacional para "desmantelar la producción de drogas" y acabar con el "flagelo" de la adicción que cada año cuesta la vida a millones de personas en todo el mundo.

"El flagelo de la adicción a las drogas sigue cobrándose demasiadas vidas en Estados Unidos y en las naciones de todo el mundo. Ahora nos comprometemos a luchar juntos contra la epidemia de drogas", afirmó Trump durante una reunión de líderes internacionales en la sede de la ONU.

En ese encuentro, el mandatario presentó una declaración titulada "Llamamiento global a la acción sobre el problema mundial de las drogas", suscrita por 130 países, entre ellos varios latinoamericanos, como Colombia, México, Argentina, Perú, Honduras, Paraguay y Chile.

En ese documento, los signatarios se comprometieron a implementar "planes nacionales de acción" destinados a reducir la demanda de drogas mediante iniciativas educativas, acabar con la producción de estupefacientes, fortalecer la cooperación contra el narcotráfico y ampliar el tratamiento a la adicción.

"Como saben, el tráfico de drogas ilícitas está relacionado con el crimen organizado, los flujos financieros ilegales, la corrupción y el terrorismo", subrayó Trump, que pidió a los firmantes frenar el "contrabando que proporciona el sustento financiero a los violentos carteles trasnacionales".

En ese sentido, defendió sus propias medidas para "asegurar la frontera" con México, aunque no mencionó el polémico muro que quiere construir en el límite común.

La declaración fue promovida por Estados Unidos, que desde la llegada de Trump al poder ha priorizado la lucha contra los analgésicos opiáceos, que cada día dejan 175 muertos por sobredosis en ese país, según datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

El abuso de esta sustancia en EE.UU. es fruto de las políticas de los médicos y empresas farmacéuticas que durante años recetaron con frecuencia potentes analgésicos, como el Oxycontin, el Percocet o y el Vicodin, sustancias que ahora también llegan a territorio estadounidense a través de México y China.

Trump dio las gracias a los 130 firmantes de la declaración y aprovechó para felicitar a su homólogo colombiano, Iván Duque, por su reciente victoria electoral.

"Muchas naciones aquí ahora -dijo Trump- están tomando acciones valientes, el recién elegido Duque, Colombia, hizo campaña en una plataforma contra las drogas y tuvo una victoria impresionante. Felicidades. Estamos deseando colaborar con esta nueva Administración para erradicar la producción de coca en su país".

Duque, del uribista Centro Democrático (derecha), fue elegido como presidente para el periodo 2018-2022 con un discurso de firmeza contra la producción de drogas y la promesa de "modificar" aspectos del acuerdo de paz con las FARC.

A pesar del amplio respaldo a la iniciativa, diez países de la Unión Europea (UE) no la rubricaron: España, Bélgica, la República Checa, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Eslovenia y Suecia.

Fuentes del Ministerio español de Exteriores explicaron a Efe que el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene nada en contra del contenido de ese documento, pero decidieron no firmarlo porque la Unión Europea no tiene una política común en la lucha contra los estupefacientes.

Además, la misión de EE.UU. en Naciones Unidas no permitió negociar el contenido del texto, por lo que varios países europeos decidieron no suscribirlo, detallaron las citadas fuentes.

El secretario general de la ONU, António Guterres, respaldó la declaración estadounidense y consideró que la "realidad de las drogas y adicción no son temas abstractos".

Al respecto, Guterres indicó que 450.000 personas mueren cada día por sobredosis o por problemas relacionados con el abuso de drogas.

Tanto Trump como Guterres citaron datos del último informe Mundial de Drogas publicado en junio por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y en el que se alertaba de que los opiáceos representan el 76 % de las muertes asociadas con el consumo de sustancias psicoactivas.

En ese informe, además, se advirtió de un aumento de la producción mundial de cocaína que alcanzó en 2016 el nivel más alto jamás reportado, con un estimado de 1,410 toneladas.



Fuente: EFE