ONU: La guerra en Siria está "rompiendo nuestro mundo"

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, denunció el lunes que la brutalidad de la guerra en Siria y la impunidad por los crímenes cometidos allí están "rompiendo nuestro mundo".

"El conflicto sirio ha estado caracterizado por su absoluto desprecio de los más mínimos estándares", dijo Zeid en un discurso en la sede de Naciones Unidas.



El alto comisionado habló en una reunión informal del Consejo de Seguridad de la ONU organizada en el último momento, después de que Rusia y otros países se opusieran a que lo hiciera en una sesión oficial.



En su intervención, Zeid criticó al Consejo de Seguridad y a otros órganos internacionales por no haber tomado medidas para responder a la situación en Siria y subrayó que ese "fracaso" tiene profundas consecuencias.



"El conflicto sirio y la impunidad que lo caracteriza están rompiendo nuestro mundo", aseguró el diplomático jordano.



Zeid denunció la "horrible crueldad" de esta guerra, el desplazamiento masivo de personas que ha provocado, la intervención de potencias extranjeras y la escasa respuesta de las instituciones internacionales.



Todo ello, recordó, ha sacudido Oriente Medio, ha cambiado el panorama político de otras regiones, ha dado marcha atrás a décadas de trabajo para establecer unos estándares mínimos de decencia en la guerra y ha despertado gran preocupación sobre el futuro de los derechos humanos, la paz y la seguridad.



Zeid, como ha hecho recientemente, insistió en que los crímenes cometidos en Siria tienen que ser juzgados. "Ningún acuerdo que proteja a los responsables de la persecución merece ser discutido", recalcó.



El alto comisionado se mostró muy crítico con todas las partes del conflicto, incluido el Gobierno sirio, al que acusó de "torturar y asesinar indiscriminadamente a sus propios ciudadanos" y de no tener ya credibilidad.



Respecto a los últimos acontecimientos, Zeid se refirió entre otras cosas al sufrimiento de los civiles en la ofensiva gubernamental contra Guta Oriental y en la campaña de Turquía contra el enclave kurdosirio de Afrín.



El Consejo de Seguridad escuchó al alto comisionado en una reunión informal, después de que Rusia, con el apoyo de varios países, bloqueara una sesión formal sobre la cuestión de los derechos humanos en Siria.



Inmediatamente antes del inicio de ese encuentro, la delegación rusa solicitó un voto de procedimiento y logró reunir los apoyos necesarios para impedir su celebración.



Junto a Rusia, votaron en contra de la cita China, Bolivia y Kazajistán, mientras que Etiopía, Costa de Marfil y Guinea Ecuatorial se abstuvieron.



Los ocho votos favorables -de Francia, Estados Unidos, el Reino Unido, Suecia, Polonia, Perú, Holanda y Kuwait- no fueron suficientes, dado que este tipo de decisiones requieren el apoyo de nueve Estados miembros del Consejo.



Ante esa situación, varios de esos países decidieron organizar la reunión informal en la que habló Zeid y en la que, finalmente, también participó Rusia, que tachó el encuentro de "espectáculo".



La delegación rusa también criticó al alto comisionado, al que acusó de no ser imparcial y de no alzar la voz adecuadamente sobre las actuaciones de Estados Unidos y la coalición contra el Estado Islámico (EI) que encabeza en Siria.



