ONU llama a prepararse para migraciones masivas en el mundo

Los países miembros de la ONU deben prepararse para gestionar masivos movimientos de migrantes, advirtió el secretario general, Antonio Guterres, en un informe publicado este jueves.



"Urge que los Estados Miembros determinen una estrategia referente a los grandes desplazamientos de migrantes", subrayó Guterres en el documento. "Hay superposiciones evidentes entre este desafío y los retos del pacto mundial sobre migración" esperado en 2018, añadió.



Según la ONU, negociaciones formales deben empezar en febrero sobre este tema, antes de una conferencia intergubernamental en diciembre en Marruecos para adoptar un documento de gestión mundial de la migración.



A finales de 2017, Estados Unidos anunció su retiro de la elaboración del pacto mundial sobre migración, al considerarlo "incompatible" con la dura política migratoria de Donald Trump.



Durante la presentación del informe, Guterres pareció responder directamente a la estrategia estadounidense, advirtiendo que los gobiernos "que erigen grandes obstáculos para la migración o imponen severas restricciones a las oportunidades laborales de los migrantes se infligen un daño económico innecesario".



"Lo que es peor, de manera no intencionada promueven la migración ilegal", dijo.

Para el secretario general, los Estados miembros deben tomar en cuenta tres elementos en la definición de una estrategia: un enfoque humanitario basado en la defensa de los derechos humanos, recursos financieros para definir el estatus de migrantes una vez que la primera ayuda humanitaria sea aportada y encontrar opciones reales para los migrantes que no pueden pretender un estatus de refugiados pero les es imposible regresar a sus países de origen.



"El pacto mundial ofrece no solo a los Estados Miembros, sino también al sistema de las Naciones Unidas, la oportunidad de adoptar un enfoque más ambicioso para gestionar la migración", apuntó Guterres en el texto de una veintena de páginas.



El jefe del organismo mundial prevé "consultas intensas dentro del sistema de las Naciones Unidas" sobre el tema migratorio a lo largo de 2018.



A diferencia del tratamiento hacia los refugiados, "no existe en las Naciones Unidas una capacidad centralizada a cargo de la migración" y el enfoque de la organización en este ámbito "está fragmentado", precisó Guterres.



Finalmente, llamó a desarrollar una percepción "positiva" sobre las migraciones en el seno de los Estados miembros con el fin de luchar en conjunto contra la xenofobia y la discriminación.



