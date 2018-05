ONU: Países árabes propondrán "protección internacional" para palestinos

Los países árabes van a presentar al Consejo de Seguridad de la ONU una propuesta de resolución para dar protección internacional a los civiles palestinos, informó este martes el embajador de Kuwait, Mansur al Otaibi.



En su intervención al comienzo de una reunión del Consejo de Seguridad sobre los incidentes mortales sucedidos en Gaza el lunes, añadió que hay "diferentes formas posibles" para brindar esta protección "internacional".

Según el diplomático, el borrador se trasladará al resto de miembros del Consejo entre el martes y el miércoles y detallará qué tipo de fuerza o mecanismo se utilizaría.



La medida llega después de que sesenta palestinos muriesen este lunes a manos del Ejército israelí en las protestas en la frontera de Gaza por el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén.

"La intención es proteger a los palestinos, dar protección internacional a los civiles", explicó Al Otaibi. El embajador kuwaití, cuyo país es actualmente el representante árabe en el Consejo, recordó que Israel tiene la "responsabilidad" de garantizar la seguridad de los palestinos, pero no está cumpliendo.



"Queremos que el Consejo haga algo", insistió Al Otaibi, que no quiso adelantar detalles sobre qué tipo de mecanismo se propondrá, pero que sí avanzó que no sería una misión de mantenimiento de la paz de la ONU.

Kuwait, tras consultas con el resto de países árabes, solicitó este lunes la reunión que celebra hoy el Consejo de Seguridad sobre la violencia en la frontera de Gaza.



Fuente: EFE/AFP