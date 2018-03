La ONU defendió el martes la necesidad de impulsar un gran debate entre Gobiernos, empresas y usuarios de internet para llegar a acuerdos sobre el uso de datos personales y se ofreció como sede para esas discusiones tras el escándalo de filtración de Facebook.

Para la organización, casos como el de Facebook y la compañía Cambridge Analytica demuestran la importancia de que todas las partes trabajen juntas para llegar a entendimientos, una idea que ha venido defendiendo el jefe de Naciones Unidas, António Guterres.



"Este tipo de caso y otros que hemos visto son un componente esencial de por qué el secretario general en varias ocasiones ha llamado a todos los actores (...) a reunirse y lograr acuerdos básicos", explicó preguntado por el escándalo el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.



Según dijo, el proceso debe incluir a Gobiernos, empresas tecnológicas, usuarios y sociedad civil y Naciones Unidas puede servir como plataforma.



Dujarric dejó claro que la idea no es que la ONU lidere estas conversaciones, sino que considera que "podría ser la plataforma adecuada para reunir a todos estos actores" y abordar estos nuevos "problemas" a los que todo el mundo se enfrenta.



El portavoz respondió así a preguntas de los periodistas sobre el escándalo destapado el pasado fin de semana, que ha llevado a la apertura de investigaciones en torno a Facebook por el acceso a información privada de cerca de 50 millones de usuarios por parte de una empresa de análisis de datos.



La empresa, Cambridge Analytica, colaboró con la campaña de Donald Trump de cara a los comicios presidenciales estadounidenses de 2016, usó dicha información para desarrollar un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes e influir en ellas.



Entre los inversores en Cambridge Analytica están el ex estratega jefe de Trump y ex jefe de su campaña electoral en 2016, Steve Bannon, y un destacado donante republicano, Robert Mercer.



Hoy, el fundador de la red social Facebook, Mark Zuckerberg, fue citado para explicar ante un comité del Parlamento británico la supuesta fuga de datos.