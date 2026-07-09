Resumen

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El acelerado proceso de comercialización de ChatGPT, con una presunta falta de análisis de riesgos, ha sido considerado un problema por autoridades de Estados Unidos y Canadá. (Foto: MARCO BERTORELLO / AFP)
El acelerado proceso de comercialización de ChatGPT, con una presunta falta de análisis de riesgos, ha sido considerado un problema por autoridades de Estados Unidos y Canadá. (Foto: MARCO BERTORELLO / AFP)
Por Guillermo Vera Ayala

La provincia canadiense de Columbia Británica anunció esta semana una demanda contra la compañía de inteligencia artificial (IA) OpenAI por no reportar la actividad altamente sospechosa en ChatGPT de la autora del tiroteo de Tumbler Ridge.

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