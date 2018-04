El video de YouTube del momento en el que parecen discrepar la reina Letizia y su suegra, la reina Sofía, ha creado gran polémica en la sociedad española y ha puesto sobre el tapete la tensa relación que llevan ambas monarcas.

La Familia Real asistió el pasado domingo a la misa del Domingo de Resurrección en la catedral de Palma de Mallorca y a la salida del templo esperaban los reporteros gráficos.

Al final del oficio, la reina Sofía sujeta por los hombros a sus nietas Leonor y Sofía para posar ante los gráficos, pero la reina Letizia se cruza por delante, un gesto que dificulta la fotografía.

Se observa cómo la esposa de Felipe VI se acerca a sus hijas y a su suegra para decirles algo y toca el pelo a Leonor, Princesa de Asturias y heredera de la Corona española, que en ese momento aparta de su hombro la mano de su abuela.

Otro video muestra a Letizia limpiando la frente de su hija luego de que su abuela, la emérita reina Sofía, le besara.

--- Conflicto en la corona española ---



Según la prensa española, no es la primera vez que suceden incidentes parecidos entre las reinas Letizia y Sofía de España.

En noviembre de 2013, la revista Semana tuvo como foto de portada lo que parecería ser una fuerte discusión verbal entre las dos monarcas.

En la imagen se puede observar a Sofía gesticulando con las manos mientras habla con su nuera Letizia. La corona luego señaló que la emérita monarca habla con demasiada vehemencia.

Otra ocasión tensa sucedió en 2016, en Mallorca, cuando Letizia no se detuvo a saludar a su suegra cuando esta se encontraba en la recepción del palacio de la Almudaina.

--- La razón ---



Fuentes cercanas a la corona señalaron a la prensa que al parecer el origen de estos desencuentros tendría como razón las hijas de la corona.

Al parecer Letizia no permite que sus hijas se encuentren a menudo con su abuela. Según se detalla en El Mundo de España, la esposa del rey Felipe V pone muchos obstáculos para que Sofía ejerza su rol de abuela con las niñas.

"[Letizia] incluso vetaba sus visitas, aduciendo que las niñas tenían que guardar una disciplina y tenían horarios que no se podían alterar" se lee en el artículo de El Mundo.

Sofía, a diferencia de Paloma Rocasolano, madre de Letizia, no puede pasar tiempo con sus nietas. "No sé ni como están. No me dejan verlas, vivo al lado y no puedo ir a su casa", manifestó Sofía entre lágrimas según contó la periodista Pilar Eyre.

Otro de los motivos sería la férrea insistencia de la reina Sofía en mediar entre el rey Felipe VI y su hermana la infantina Cristina.

"[Letizia] piensa que los ex duques de Palma han hecho un daño tremendo a la Corona y que su presencia junto a Don Felipe es nociva, por eso no entiende la obcecación de Doña Sofía", dicen fuentes cercanas.