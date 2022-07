7 / 7

Durante meses, Nadine Vaujour se dedicó a tomar clases de pilotaje. Los ojos de los carceleros estaban sobre Michel debido a sus constantes fugas, pero no estaban tan atentos al cielo. Luego de amenazar a otros reos con que arrojarían granadas (en realidad era fruta pintada), Michel y un cómplice se abrieron paso hacia el techo de la prisión. Los guardias no terminaban de entender lo que pasaba, cuando un helicóptero se acercó a ellos. Les arrojaron una cuerda y una mano sacó un arma apuntando a los guardias, posteriormente se sabría que la pistola era un juguete. Piloteaba Nadine, mientras Michele colgaba de una de las patas del helicóptero. El campo de fútbol de una universidad cercana fue usada como pista de aterrizaje y desde ahí la criminal pareja huyó en auto. Cuatro meses más tarde, cuando parecía que la pareja se había esfumado, Michel fue impactado de un disparo en la cabeza durante un enfrentamiento con la policía mientras robaba un banco. Sobrevivió, pero perdió la movilidad en las piernas. Al día siguiente, Nadine se entregó voluntariamente para pasar los siguientes 14 meses tras las rejas. Y si se lo está preguntando, al final la pareja no duró para siempre. Nadine estudió Derecho y se volvió activista por los derechos de los presos, mientras que Michel cumplió 27 años en prisión.