Thomas Markle, el padre de Meghan Markle, la duquesa de Sussex, contó que su marido, el príncipe Harry de Inglaterra, le dijo que le diera una oportunidad al presidente estadounidense, Donald Trump, y que tenía una mente abierta sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

El drama sobre si Thomas Markle, de 73 años, asistiría a la boda amenazó con ensombrecerla y el contenido político de sus declaraciones sobre el príncipe Harry podría generar un nuevo malestar a la familia real, que trata de mantener neutralidad política.

"Me estaba quejando de que no me gustaba Donald Trump. Él dijo 'dele una oportunidad a Donald Trump'. Yo estuve medio en desacuerdo con eso, pero aun así me cae bien Harry", dijo Markle al programa Good Morning Britain de ITV en su primera entrevista desde la boda.

El Palacio de Kensington, que hace declaraciones en nombre del príncipe Harry y su hermano William, declinó hacer comentarios sobre la entrevista.

Thomas Markle, ex director de iluminación en telenovelas y series de televisión, dijo que estaba triste por haberse perdido la ceremonia, pero también orgulloso de su hija y agradecido a Carlos, el hijo de la reina Isabel II, por acompañarla.

El príncipe Harry y Meghan Markle durante su boda. (Foto: AP) AP

Markle tenía previsto participar en la ceremonia, pero después de una serie de declaraciones, a veces contradictorias, a un portal de noticias, finalmente se mantuvo alejado, diciendo que necesitaba someterse a una cirugía de corazón. Al final, Meghan Markle caminó la primera parte sola y luego junto al príncipe Carlos, heredero al trono.

Los padres de Meghan Markle están divorciados. Su madre, Doria Ragland, de 61 años, asistió a la boda, pero Thomas Markle aún no conoció personalmente al príncipe Harry.



Fuente: Reuters