"Este no es tu país", increpa policía de Chile a una peruana

Un video publicado en Facebook evidencia la agresión de una carabinera hacia una inmigrante peruana en Chile.

ANY TV Ultima Noticia.Abusos, maltratos y amenazas de carabineros a una joven de nacionalidad peruana. Abuso de poderes alli nos van a traer el famoso proyecto de ley de control preventivo de identidad, vulnerar los derechos humanos. Detencion sin argumento, es una vergüenza. ¿Carabineros de Chile responderá de esta frase famosa " Este no es su pais, yo soy chilena y tengo mas años aca"?

En las imágenes se observa el momento en que efectivos policiales chilenos someten a un control de identidad a la vendedora ambulante de origen peruano en plena vía pública.

Como se aprecia en el video, la oficial le solicita el carnet de identidad a la peruana y ella le menciona que no lo tiene, pero que sí recuerda el número del documento.

Momentos después la autoridad se percata que estaba siendo grabada y se desata una discusión en las que se mencionan frases xenofobas de su parte.

La mujer peruana intentaba explicarle a la autoridad que vive en Chile desde hace 10 años, pero la carabinera le respondió “Yo no soy su amiga y este no es su país, así que por favor súbase (al vehículo policial)". Además le dijo: “Yo soy chilena y tengo más años acá”.

Esta acción fue apoyada por los otros carabineros que se encontraban en el lugar.

Por su parte, autoridades de la Policía señalaron que todo se trató de un procedimiento regular, que igualmente será revisado para aclarar los hechos.

El polémico diálogo también fue tema para la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile, organismo que presentó un recurso en la Corte de Apelaciones de Santiago a favor de la ciudadana extranjera, por considerar intimidantes y abusivas las palabras de la carabinera.

Fuente: Agencias