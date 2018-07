Pakistán: Partidos rechazan victoria oficial de Imran Khan en elecciones

Islamabad. Un grupo de partidos políticos de Pakistán rechazó este viernes la victoria anunciada oficialmente, según resultados parciales, del ex jugador de críquet Imran Khan, y anunciaron protestas para pedir nuevos comicios.

El Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) de Kahn obtuvo al menos 116 escaños, muy por delante de sus rivales, que ya no podrán alcanzarlo, según los resultados parciales publicados por la Comisión Electoral Paquistaní (ECP), cuando ya solo quedaban por atribuir un puñado de escaños.

Imran Khan, un candidato bien visto por el poderoso ejército paquistaní, se proclamó el jueves vencedor de estas elecciones que estuvieron marcadas por numerosas acusaciones de fraude y un recuento sumamente lento.

Una docena de partidos, entre ellos el hasta ahora gobernante Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N), anunciaron tras una reunión un movimiento de protesta.



"Iniciaremos un movimiento para pedir nuevas elecciones. Habrá protestas" explicó Maulana Fazalur Rehman, de esta Conferencia de Partidos.

Rehman pertenece al partido religioso Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F).



Durante décadas, Pakistán ha sido gobernado en alternancia por el PML-N y el Partido Popular Paquistaní (PPP).



El PML-N contará con 63 escaños y el PPP de Bilawal Bhutto-Zardari, con 43, según los resultados parciales.

La misión de observación de la Unión Europea dio cuenta en su informe preliminar de una "falta notable de igualdad y de oportunidades" en las elecciones. "El proceso electoral de 2018 no está a la altura del de [las legislativas] de 2013", consideró el responsable de la misión, Michael Gahler.



La polémica sigue a una campaña que muchos observadores consideraron una de las más "sucias" de la historia del país a causa de las presuntas manipulaciones del poderoso ejército paquistaní a favor de Khan.

► Necesidad de alianzas



Aunque registró un resultado mejor del esperado, el PTI de Kahn ya no podrá lograr la mayoría (137 escaños) necesaria para formar gobierno. Tendrá, pues, que buscar aliados entre los diputados independientes o formar una coalición con otros partidos.



Para el analista Talat Masood, esto no debería ser complicado. "No creo que haya problemas respecto a esto. Los independientes saben que el 'establishment' [militar] tiene buena disposición para con Khan", declaró a la AFP.

Según la experta Ayesha Siddiqa, se subestimó la popularidad de Khan entre la clase media, en pleno auge.



Una ONG paquistaní, Red para Elecciones Libres y Justas (FAPEN), que desplegó unos 20.000 observadores, dio una evaluación globalmente favorable.



"El día del voto se gestionó mejor, fue relativamente pacífico y sin gran controversia hasta la noche, cuando surgieron inquietudes sobre la transparencia del escrutinio", declaró a la prensa su secretario general, Sarwar Bari.

En su reivindicación de victoria el jueves por la noche, Khan, que se mostró entonces seguro de sí mismo, adoptó un tono conciliador y marcado por referencias religiosas.

"Tuvimos éxito y recibimos un mandato", declaró Irman Khan, de 65 años, desestimando las acusaciones de fraude. Las elecciones del miércoles fueron "las más justas y las más transparentes" de la historia de Pakistán, afirmó.



Khan prometió forjar un "nuevo Pakistán" y un "Estado de bienestar islámico" así como luchar contra el "cáncer" de la corrupción y contra la pobreza.

► El papel de los militares



Pero para los analistas, las circunstancias en las que se llevó a cabo la campaña electoral y el voto echan sombra sobre la legitimidad de los resultados y puede crear inestabilidad.

"Nadie puede gobernar eficazmente cuando la mitad del país cree que llegó al poder luego de una manipulación de los militares y de la justicia en vez del voto del pueblo", estimó un ex diplomático, Husain Haqani.



Las elecciones del miércoles, celebradas bajo fuertes medidas de seguridad, constituían una inusual transición democrática entre dos gobiernos civiles, en este joven país con un pasado marcado por los golpes de Estado militares.



Pakistán, una potencia nuclear, estuvo dirigido por las Fuerzas Armadas casi la mitad de sus 71 años de historia.

