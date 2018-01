El principal asesor del papa Francisco en materia de abuso sexual clerical criticó al pontífice de manera implícita después de que éste calificara de “calumnias” las acusaciones a un sacerdote chileno. Las palabras del Papa, según el cardenal Sean O’Malley, fueron una “fuente de gran dolor para sobrevivientes de abuso sexual”.

O’Malley declaró en un comunicado el sábado que no podía explicar por qué el papa Francisco habría utilizado esas palabras de manera particular durante su visita a Chile. Luego insistió en que el Papa “reconoce totalmente los enormes fracasos de la Iglesia y sus clérigos, que abusaron de menores, y el impacto devastador que esos crímenes tendrían en los sobrevivientes y sus seres queridos”.

El papa Francisco despertó descontento en Chile tras dejar aquel país el jueves luego de una visita de tres días. En el país sudamericano se ha señalado al obispo Juan Barros, a quien el papa nombró en el cargo para la diócesis sureña de Osorno, de haber encubierto los abusos a menores de Fernando Karadima, considerado el mayor religioso pederasta en la nación andina.

El cardenal Sean Patrick O'Malley, de Boston, es el principal asesor del papa Francisco sobre el abuso sexual clerical. Reprendió implícitamente al pontífice por sus acusaciones de difamación contra las víctimas chilenas de abuso. (Foto: AP) El cardenal Sean Patrick O'Malley, de Boston, es el principal asesor del papa Francisco sobre el abuso sexual clerical. Reprendió implícitamente al pontífice por sus acusaciones de difamación contra las víctimas chilenas de abuso. (Foto: AP) AP

"El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia", aseguró el papa Francisco al llegar a la ciudad de Iquique, donde dio su última misa en Chile.

El obispo de Osorno no solo es rechazado por el movimiento de laicos y laicas, sino también por algunos sacerdotes. Los jesuitas Pablo Walker y Felipe Berríos, manifestaron su preferencia por verlo fuera de su ministerio. Ambos sugieren que Juan Barros renuncie al obispado.

"Si alguien no puede hacer el trabajo de ser pastor porque no es recepcionado por su diócesis, honestamente tiene que dar un paso al costado", afirmó Walker en entrevista con T13 Radio. Berríos, por su parte, comentó que era “una falta de delicadeza que no renuncie”.

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, monseñor Santiago Silva, señaló que "el Papa en esto ya nos dijo lo que quiere: quiere la continuidad de monseñor Barros, pero siempre existe el discernimiento personal".

Este sábado el papa Francisco se encuentra en Trujillo, al norte del Perú, donde ofició una misa dedicada a la Virgen de la Puerta. En este país se quedará hasta el domingo 21 de enero.

En sus numerosos discursos durante la visita al Perú, el papa Francisco se ha enfocado en temas relacionados a la preservación del medio ambiente, la consulta a las comunidades originarias, la corrupción, el crimen organizado, la trata de personas, los derechos de la mujer, entre otros. Aún no se ha pronunciado sobre los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia en este país.



