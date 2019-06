Presidente palestino Abbas rechaza plan de paz de Trump para Medio Oriente

Ramala. El presidente palestino, Mahmud Abbas, volvió a rechazar este sábado la propuesta económica para la paz de Estados Unidos e insistió en que primero tiene que haber una solución política en el conflicto israelo-palestino.

La reacción de Abbas tuvo lugar poco después de que Washington revelara los detalles de un plan de paz para Medio Oriente que presentará la semana próxima en Baréin.

Al desvelar por primera vez detalles del plan, el gobierno del presidente Donald Trump dijo que la iniciativa pretende reformar la economía palestina y vincularla a la de sus vecinos, buscando generar mayor inversión extranjera.

Pero la Autoridad Palestina boicotea esta conferencia ya que considera que la administración Trump, que muestra su apoyo a Israel, busca comprar a los palestinos y evitar que tengan un Estado independiente.

El presidente Abbas reiteró esta posición el sábado ante el comité central del Fatah. En un comunicado, estimó que "la situación económica no tiene que ser discutida antes de haya una discusión sobre la situación política, y mientras no haya discusión sobre la situación política, no hablaremos de ninguna situación económica".

Una consejera de Abbas, Hanan Ashraui, también rechazó el sábado en Twitter los primeros detalles del plan de paz.

"Primero hay que levantar el bloqueo de Gaza, parar el robo israelí de nuestra tierra, recursos y fondos, devolvernos nuestra libertad de movimiento y el control sobre nuestras fronteras, espacio aéreo, aguas territoriales, etc. Luego verán como construimos una economía vibrante y próspera, como un pueblo libre y soberano", afirmó Ashraui.

Ashraui, además de consejera de Abbas, es miembro del comité ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

Estados Unidos dijo el sábado que este plan de paz busca reunir más de 50.000 millones de dólares para los palestinos, que duplicarían su PIB en una década.



Fuente: AFP