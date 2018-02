El presidente palestino Mahmud Abas pidió este martes al Consejo de Seguridad de la ONU la "creación de un mecanismo multilateral" para solucionar la cuestión palestina a través de "una conferencia internacional" a mediados de este año.



En una larga e inusual intervención ante el Consejo de Seguridad, Abas presentó lo que llamó un "plan de paz" para revivir las conversaciones con una nueva mediación internacional, en la que Estados Unidos jugaría un rol menos protagonista.

La decisión a fines de 2017 del presidente estadounidense, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como capital de Israel generó preocupación global y enfureció a los palestinos, quienes declararon que Washington ya no podría desempeñar el papel de mediador principal en el proceso de paz de Medio Oriente.



"Para resolver el tema palestino, es esencial establecer un mecanismo internacional multilateral que sea decidido en una conferencia internacional", afirmó Abas.



"¡Ayúdennos!", agregó, vivamente aplaudido al término de su intervención, tras la cual abandonó la sala sin escuchar la réplica del embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, quien se quejó de que el presidente palestino se "escapaba" del diálogo una vez más.



"Has dejado claro, con tus palabras y tus acciones, que no formas parte de la solución, sino del problema", dijo Dannon. "Cuando nosotros tendemos la mano, Mahmud Abas nos da la espalda", añadió.



En su discurso, Abas precisó que la conferencia propuesta estaría integrada por Israel y los palestinos, actores regionales, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad y el cuarteto diplomático compuesto por la Unión Europea, Naciones Unidas, Rusia y Estados Unidos.

El mecanismo debería desembocar en la integración de Palestina como estado miembro de la ONU, el reconocimiento mutuo con Israel y la creación de un nuevo mecanismo internacional para llegar a un acuerdo final, explicó.



Palestina es desde 2012 un "estado observador no miembro" de Naciones Unidas, lo que le permite integrar agencias de la organización y sumarse a la Corte Penal Internacional, pero no es integrante pleno de la organización.



De las 193 naciones miembro del organismo, 138 ya han reconocido al Estado palestino.



"Nada nuevo"

"Queremos que Jerusalén esté abierta a las tres religiones monoteístas", señaló Abas, pidiendo que esa ciudad sea también la capital del futuro estado palestino.



El mandatario responsabilizó del fracaso de las negociaciones de paz a Israel que, según él, "actúa por encima de la ley". "Ha transformado la ocupación pasando de una situación temporal, según el derecho internacional, a una situación de colonización y asentamiento permanente", estimó.



El discurso de Abas no agrega "nada nuevo", declaró por su parte el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a través de un comunicado, en el que agregó que el presidente palestino continúa "huyendo de la paz".



La inmediata salida del recinto de Abas tras su alocución fue deplorada también por la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, quien asistió a la reunión del Consejo de Seguridad acompañada por Jared Kushner, yerno de Trump y asesor en los esfuerzos de paz israelo-palestinos.



"No vamos a correr detrás", dijo la diplomática. "Nuestros negociadores están sentados detrás mío, listos para hablar. Pero no vamos a perseguirlos. La decisión es suya señor presidente", señaló.

No hay plan B

El proceso de paz en Medio Oriente está paralizado desde que un importante impulso de la administración de Barack Obama acabara en fracaso en abril de 2014.



Los palestinos esperan que una implicación de la comunidad internacional en el proceso de paz sirva para contrarrestar lo que ellos ven como una postura inclinada a favor de Israel, que en contrapartida acusa frecuentemente a la Unión Europea y a la ONU de actuar en su contra y se niega a aceptar otro mediador que no sea Estados Unidos.



En este contexto el enviado especial de la ONU para Oriente Medio, Nickolay Mladenov, pidió el cese de las colonizaciones israelíes y aprovechó para manifestar su inquietud por la crisis de Gaza.



Mladenov dijo que la comunidad internacional seguirá promoviendo "cambios sustanciales en la política israelí" sobre los asentamientos y consideró que "no son negociaciones entre iguales".



Antes de la reunión del Consejo de Seguridad, el secretario general de la ONU Antonio Guterres renovó sus advertencias contra la creación de una "realidad irreversible" de un estado, en lugar de la solución propuesta hasta ahora de dos estados que vivan uno junto al otro.



"No hay plan B", dijo insistiendo en esa postura, también secundada por Rusia.



