¿Cuántos países reconocen al Estado de Palestina y qué cambia con la decisión del Reino Unido, Australia y Canadá?

El reconocimiento no solo tiene un valor simbólico, sino que también plantea otras complejidades políticas. Ello se da mientras la guerra, que se originó tras la incursión armada de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre del 2023, y la posterior respuesta de las fuerzas del Estado hebreo en toda la franja, deja ya más de 66.000 muertos en Gaza. Además, en los últimos días más de medio millón de gazatíes han sido desplazados de la Ciudad de Gaza hacia el sur, una zona precaria y superpoblada.

Los gobiernos que han dado este importante paso condicionan su respaldo a la exclusión de Hamás en el futuro Estado Palestino. También que se reconozca el derecho de Israel a existir, y que la Autoridad Palestina celebre elecciones de forma democráctica.

En total, 150 de los 193 Estados miembros de la ONU reconocen formalmente al Estado de Palestina. Se espera que en las próximas horas, Portugal, Bélgica, Francia, San Marino, Luxemburgo, Malta y Andorra sigan la misma línea que el Reino Unido, Australia y Canadá.

Los países que reconocen al Estado de Palestina. (EFE).

Gran parte de estos reconocimientos se dieron desde 1988 y, más adelante, entre el 2010 y el 2012, cuando una serie de naciones de Latinoamérica y África decidieron apoyar la causa palestina de forma oficial.

Este respaldo fue vital para que, en noviembre del 2012, Palestina sea reconocida como “Estado observador no miembro” en la Asamblea General de la ONU, con 138 votos a favor, 9 en contra y 41 abstenciones.

El Perú se sumó al reconocimiento en enero del 2011, durante el gobierno de Alan García. El entonces canciller José Antonio García Belaunde señaló que la decisión era una muestra de apoyo al derecho del pueblo palestino a construir un Estado libre y soberano.

“El Perú reafirma su respeto y pleno respaldo al proceso de paz en el Medio Oriente y ratifica su apoyo a las negociaciones, dirigidas a lograr la coexistencia de dos Estados: Israel y Palestina, con derecho a vivir en paz dentro de fronteras seguras, reconocidas y libres de amenazas o actos de fuerza”, indicaba el comunicado oficial de la cancillería.

¿Cambia el panorama con estos reconocimientos?

Manifestación a favor de Palestina celebrada frente al auditorio Kursaal de la capital donostiarra durante la 73 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. (EFE/Juan Herrero).

El reconocimiento del Estado Palestino por parte del Reino Unido tiene un peso simbólico profundo, que inclusive va más allá de lo diplomático.

Y es que se trata de la antigua potencia colonial responsable del Mandato Británico sobre Palestina, que rigió entre 1920 y 1948. En este período, las bases territoriales, demográficas y políticas del actual conflicto empezaron a consolidarse.

Es más, la potencia europea fue también el principal artífice de la Declaración Balfour en 1917, documento en el que el gobierno británico apoyó al establecimiento en Palestina para el pueblo judío, sin efectuar una consulta con la población árabe que habitaba en este territorio.

Por ello, para muchos palestinos, y en realidad para gran parte del mundo árabe, la Declaración Balfour es el comienzo de una injusticia histórica y fue clave en la creación del Estado de Israel en 1948, que provocó el desplazamiento masivo del pueblo plaestino.

De esta manera, que ahora sea el Reino Unido la nación que reconozca al Estado Palestino tiene una dimensión de reparación de una deuda pendiente con Palestina.

“Es un reconocimiento simbólico, importante para el Estado Palestino porque el Reino Unido no es cualquier país, es una potencia que tiene mucho que ver con el inicio del conflicto en el Medio Oriente. El Reino Unido tenía este territorio bajo su mando desde 1914 hasta 1948, y durante ese mandato se dieron las condiciones para la creación de dos Estados, cuando se le había prometido a los palestinos tener un Estado, pero después se prometió a los judíos tener su propia patria. Entonces, digamos que hay un componente histórico y un componente que está lleno de simbolismo. Como lo dijo, el primer ministro británico [Keir Starmer], es un reconocimiento que tiene que ver con el apoyo al pueblo palestino”, explica a El Comercio Carlos Novoa, analista internacional y profesor de la Universidad de Lima.

Para Novoa, el reconocimiento, aunque importante, no transforma de manera inmediata la dinámica internacional del conflicto.

“Esto no va a cambiar nada. Las condiciones que han puesto estos países no son viables en el corto plazo. La presión de Israel sobre Hamás va a continuar. Las acusaciones de genocidio seguirán su curso, aunque Israel lo niegue y afirme que su objetivo es únicamente eliminar a Hamás. Pero el Estado Palestino no va a funcionar mañana, ni siquiera si todos los países del mundo lo reconocieran”, agrega.

Queda claro que el paso dado por el Reino Unido, Australia y Canadá es estratégicamente relevante por ser dos de ellos miembros del G7, el grupo de las siete economías más poderosas del planeta, normalmente alineadas a las posturas de Estados Unidos e Israel en el conflicto palestino-israelí.

No obstante, Novoa asegura que ninguna de estas naciones está confrontado al Estado hebreo. “Esto no implica una enemistad con Israel. Ni Reino Unido, ni Canadá, ni Australia, que son países de la Commonwealth, excolonias británicas que van en esa misma línea, van a ir contra Israel. Entonces, este es un reconocimiento a los palestinos, pero que tampoco implica una enemistad con Israel”, puntualiza.

El impacto político también se deja sentir en las Naciones Unidas. Con el apoyo formal del gobierno británico, y a la espera del respaldo de Francia, se espera que sean cuatro los miembros permanentes del Consejo de Seguridad que reconocen al Estado Palestino, considerando la postura favorable de años atrás de China y Rusia. Así, Estados Unidos quedaría como el único país con poder de veto que mantiene su rechazo.

“Este respaldo no cambia el equilibrio de apoyos internacionales entre Israel y Palestina porque los porcentajes son iguales, son similares. Cambiaría si es que Estados Unidos le da el reconocimiento a los palestinos. La Asamblea General, que empieza ahora en setiembre, va a ser igual que siempre. Es decir, una inmensa mayoría de países, sobre todo árabes, apoyando a los palestinos, y Estados Unidos con su derecho a veto frena cualquier cosa que el Consejo de Seguridad de la ONU pueda dar. Entonces, no va a haber grandes cambios con respecto a esta decisión, sobre todo de Gran Bretaña, y no va a haber un cambio tampoco en cómo están las cosas en lo que se refiere al conflicto de israelí-palestino”, finaliza Novoa.

