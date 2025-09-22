Carlos Lázaro
¿Cuántos países reconocen al Estado de Palestina y qué cambia con la decisión del Reino Unido, Australia y Canadá?
En un momento de alta tensión, con el Ejército israelí intensificando sus ataques para tomar Ciudad de Gaza, y la crisis humanitaria que desborda en toda la franja, el reconocimiento del Estado de Palestina por parte del Reino Unido, Australia y Canadá marca un giro respecto al estatus del enclave palestino bajo la percepción de estas tres potencias económicas occidentales. Esta decisión, anunciada en la víspera de la conferencia internacional para la solución de dos Estados en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, representa un respaldo histórico a las aspiraciones del pueblo palestino, pero no es definitivo.

