Los Pandora Papers, revelados el domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), no dejan de poner contra las cuerdas a diferentes líderes mundiales. Entre los 35 implicados se incluye al rey Abdalá II, monarca de Jordania al que se le han encontrado 14 lujosas propiedades no registradas y valorizadas por un total de 106 millones de dólares, según la investigación.

La megainvestigación basada en 11,9 millones de archivos de 14 despachos que crearon sociedades ‘off shore’, también conocidos como paraísos fiscales, es considerada la más grande de la historia, superando incluso a los famosos Panama Papers revelados en el 2016.

Según los Pandora Papers, el rey Abdalá II habría adquirido los inmuebles de lujo entre los años 2003 y 2017, están repartidos entre Estados Unidos y el Reino Unido. Para conseguirlo, un contador inglés junto a un grupo de abogados de las Islas Vírgenes Británicas y el bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), crearon tres docenas de empresas pantalla en nombre del rey entre 1995 y el 2017, según el medio español La Sexta, miembro del ICIJ.

El diario español “El País”, otro miembro del ICIJ, detalla que el equipo del rey se encargo de ocultar el nombre del monarca de cara a los registros públicos y a los registros confidenciales del Gobierno Jordano.

La investigación reveló que el cuidado por la identidad del rey era tal que en los correos que intercambiaban sus asesores con el bufete Alcogal se referían al monarca como “quien tú sabes”.

En junio del 2020, Jordania había lanzado un paquete de medidas contra las riquezas ocultas con la que buscaba frenar la fuga estimada de 800 millones de dólares anuales del país por este concepto, detalla el periódico español.

PROPIEDADES DE LUJO

Desde mansiones en California hasta una casa en una de las ciudades más caras del Reino Unido se cuentan en el registro revelado del rey Abdalá.

Entre el 2011 y el 2017, el monarca compró tres mansiones contiguas en el exclusivo balneario de Point Dume, cerca de Los Ángeles, por un total de 68 millones de dólares. “El País” detalla que una de esas propiedades cuenta con 7 dormitorios, está sobre un acantilado con vistas al Pacífico y tuvo un costo de 33,5 millones de dólares que pagó a través de la empresa pantalla Nabisco Holdings.

Además, el monarca también cuenta con una casa en Ascot, una de las ciudades más caras en Inglaterra; varios departamentos en el centro de la capital inglesa y cuatro departamentos de lujo en Washington D.C. con vistas panorámicas al río Potomac.

Según los registros de planificación de California, dos de las tres mansiones del rey en Malibú están experimentando cambios importantes. Uno será demolido y reconstruido al doble de tamaño. El otro, en un lote junto a una playa estatal, pronto contará con una nueva piscina, una pérgola de acero y una imponente barbacoa exterior, indica el sitio web del ICIJ.

“En una visita reciente de reporteros, las casas parecían vacías. ‘Construyendo un garaje para el dueño’, gritó un trabajador, en un descanso, sobre la cerca mientras seis de ellos se sentaban dentro del armazón de madera de una futura cochera”, dice la organización.

Una de las propiedades adquiridas por el rey Abdalá II se ubica en el exclusivo balneario de Point Dume, en California. Cuenta con 7 dormitorios, está sobre un acantilado con vistas al Pacífico y tuvo un costo de 33,5 millones de dólares que pagó a través de la empresa pantalla Nabisco Holdings.

EL PALACIO REAL RESPONDE

El lunes, el palacio real de Jordania emitió un comunicado sobre la investigación que involucra a Abdalá II. “No es ningún secreto que su majestad posee varios apartamentos y residencias en Estados Unidos y el Reino Unido. Esto no es inusual ni inapropiado (…) Estas propiedades no se publicitan por motivos de seguridad y privacidad, no son un intento de ocultarlas, como afirman estos informes. Las medidas para mantener la privacidad son cruciales para un jefe de Estado del cargo de su majestad”, señala la misiva.

Anualmente, en Jordania se entrega un premio a la transparencia que lleva el mismo nombre que el rey Abdalá II. Sin embargo, la oposición jordana asegura que el monarca no hace lo suficiente para combatir la corrupción estatal y el nepotismo en la estructura gubernamental.

La defensa de Abdalá II asegura que las compras fueron realizadas con la fortuna personal del rey y que recurrieron a empresas ‘off shores’ para proteger la identidad de Abdalá II por motivos de seguridad.

Además, agregan, el monarca no está obligado a pagar impuestos según la ley jordana. Expertos en Medio Oriente consultados por el ICIJ como parte de la investigación apuntan a que la verdadera razón del secretismo estaría en la ayuda extranjera que Jordania recibe.

Solo el año pasado, Estados Unidos envió más de 1,5 mil millones de dólares en ayuda y financiamiento militar para Jordania, mientras que la Unión Europea le otorgó más de US$218 millones para que haga frente a la pandemia de COVID-19, según la investigación del ICIJ.

}El año pasado la Unión Europea le otorgó más de US$218 millones a Jordania para que haga frente a la pandemia de COVID-19. El país depende en gran medida de la ayuda económica que recibe del extranjero. (Foto: Ludovic Marin / Pool / AFP / Archivo)

