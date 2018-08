Ciudad del Vaticano. El papa Francisco condenó "con fuerza las atrocidades" cometidas en Pensilvania, Estados Unidos, contra más de mil niños por sacerdotes, en una carta dirigida al "Pueblo de Dios".

"En los últimos días apareció un informe que detallaba lo vivido por al menos mil personas que fueron víctimas de abusos sexuales, de abusos de poder y de conciencia, perpetrados por sacerdotes durante casi setenta años", escribe el papa Francisco en la carta difundida por el Vaticano.

"Aunque podamos decir que la mayoría de los casos pertenecen al pasado" podemos "constatar que las heridas infligidas no desaparecerán nunca", lo que nos obliga a condenar con fuerza esas atrocidades", agrega el papa Francisco.

Hace tres días, el Vaticano expresó su "vergüenza y dolor" tras la revelación de abusos sexuales en Pensilvania por parte de más de 300 curas durante décadas.

Pero este lunes el papa Francisco fue más lejos y empleó palabras más duras para referirse al caso.

"Teniendo en cuenta el pasado, lo que se puede hacer para pedir perdón y reparar el daño causado, nunca será suficiente. Teniendo en cuenta el futuro, no se debe descuidar nada para promover una cultura que no solo asegure que tales situaciones no se reproduzcan, sino que no puedan encontrarse con el terreno propicio para ocultarse y perpetuarse", aseguró el papa Francisco.

También hizo un llamado a la comunidad católica a movilizarse para "denunciar todo aquello que pone en peligro la integridad de cualquier persona".

"Si en el pasado la omisión pudo convertirse en una forma de respuesta" ante los abusos, ahora la Iglesia debe responder "con la solidaridad, que exige, a su vez, denunciar todo aquello que ponga en peligro la integridad de cualquier persona", agrega el Sumo Pontífice.

El papa Francisco explicó que en varias partes del mundo se está trabajando para proteger la integridad de niños y de adultos y aplicar la "tolerancia cero" a los abusos sexuales, y también en los modos de rendir cuentas por parte de todos aquellos que comentan o encubran esos delitos.

Reconoce que se han "demorado en aplicar estas acciones y sanciones tan necesarias", pero confía "en que ayudarán a garantizar una mayor cultura del cuidado en el presente y en el futuro".



Fuente: Agencias