El papa Francisco explicó que lo que más destacó de su visita a Perú fue "la impresión de un pueblo creyente, que pasa muchas dificultades", y del "calor de su gente".

Así explicó en la rueda de prensa con los representantes de los medios de comunicación que le acompañaron, entre ellos la Agencia Efe, de regreso del viaje a Chile y Perú.

"El calor de la gente. Era de no creer lo que vimos este domingo (En la misa de Lima). Yo digo que este pueblo tiene fe", quiso añadir Francisco al concluir la rueda de prensa.

"Vi una fe que me impresiona, no solo en Trujillo, donde la piedad popular es muy rica y muy fuerte sino también la fe en las calles, y no solo en Lima, donde evidentemente se nota", explicó.

Dijo que le sorprendió sobre todo su visita a Puerto Maldonado, en la selva amazónica, donde no pensaba que hubiese tanta gente por las calles.

"Ha sido un pueblo que salió a expresar su alegría y su fe", señaló y destacó que, al igual que Filipinas y Colombia, vio muchos niños a los que sus padres levantaban al paso del papamóvil.

"Y eso dice futuro, dice esperanza, porque nadie trae un hijo al mundo si no tiene esperanza", aseveró.

Pidió a los peruanos que "cuiden la riqueza" de su país, pero no la de las Iglesias y Museos, que son algo genial, sino la fe que pudo apreciar en Perú.

Destacó la importancia de la reunión con los aborígenes amazónicos, que "fue una señal al mundo" y se conmovió con los niños huérfanos del hogar "El Principito".

"Estos niños y niñas siguieron adelante por la educación y esto es muy importante y me conmovió mucho", finalizó.



