El papa Francisco, hospitalizado desde hace más de un mes por una neumonía, no ha necesitado utilizar una máscara de oxígeno durante la noche, informó el martes el Vaticano, en un momento en el que su salud mejora gradualmente.

Los médicos del hospital Gemelli de Roma indicaron que Francisco, de 88 años, se encuentra estable, tras un periodo crítico marcado por crisis respiratorias que hicieron temer por su vida, aunque aún no han precisado cuándo podría abandonar el hospital.

El martes en la tarde, el Vaticano dijo que Francisco no utilizó máscara de oxígeno durante la noche. Advirtió que esto no significa que el Papa ya no necesite la máscara que ha estado usando la mayor parte de su hospitalización.

En lugar de la máscara, el Papa utilizó el lunes por la noche una cánula, un tubo de plástico en sus fosas nasales que suministra oxígeno de alto flujo.

El estado del Papa “mejora” y se encuentra “estable”, aunque su “cuadro clínico sigue siendo complejo”, informó el martes el Vaticano.

En el hospital, Francisco ha trabajado cuando ha podido, mientras alternaba el descanso con la oración.

Esto incluyó que escribiera una carta divulgada el martes mientras continúa hospitalizado en Roma, en la pidió el fin de los conflictos armados en el mundo.

“Tenemos que desarmar las palabras, para desarmar las mentes y desarmar la Tierra. Hay una gran necesidad de reflexión, de calma, de sentido de la complejidad”, escribió el pontífice argentino de 88 años al director de uno de los diarios de referencia de Italia, Il Corriere della Sera, en una carta fechada el 14 de marzo.

“La guerra parece aún más absurda (...) en los momentos de enfermedad”, agrega el papa, hospitalizado desde el 14 de febrero en el hospital Gemelli de Roma por una doble neumonía.

“La fragilidad humana tiene el poder de hacernos más lúcidos frente a lo que dura y lo que pasa, lo que hace vivir y lo que hace morir”, sostiene, destacando que las armas “devastan a las comunidades y el medioambiente, sin ofrecer solución de los conflictos”.

En el texto, el Papa lanza también un llamado a los periodistas, “a todos aquellos que consagran su trabajo e inteligencia a informar”, pidiéndoles que “capten toda la importancia de las palabras”.

“Nunca son sólo palabras: son hechos que estructuran los entornos humanos. Pueden unir o dividir, servir a la verdad o abusar de ella”, insiste.

A su vez, “las religiones pueden apoyarse en la espiritualidad de los pueblos para reavivar el deseo de fraternidad y de justicia, la esperanza de la paz”, concluye.

A pesar de su evolución, se sigue especulando con la posibilidad de que abandone el cargo debido a su fragilidad, siguiendo los pasos de su predecesor, Benedicto XVI.

Pero el Secretario de Estado, Pietro Parolin, número dos del Vaticano, afirmó el lunes que en ningún momento se ha planteado su renuncia: “No, no, no, en absoluto”, respondió de manera rotunda.