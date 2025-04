El papa Francisco ha muerto. Además de un momento de dolor para toda la comunidad católica en el mundo -se trata del máximo líder de la Iglesia, del guía espiritual y representante de Cristo en la Tierra-, también es un momento de incertidumbre por saber quién será su sucesor.

Monseñor Kevin Farrell, cardenal camarlengo, tiene la función de convocar el próximo cónclave de cardenales que elegirá al nuevo papa. ¿El sucesor de Francisco seguirá sus reformas? ¿Cómo se organizarán los votos? ¿Qué intereses pueden estar detrás?

Para el docente universitario Juan Fonseca, la muerte del papa Francisco llega en un momento crucial para el futuro de la Iglesia católica.

“Abrió brecha, abrió caminos para una renovación y ahora vamos a ver si esa apertura de caminos continúa hacia una consolidación de las reformas que él, de alguna manera, inició, o estas se detienen” , indica el docente de la Universidad del Pacífico.

Incluso, añade el especialista, hay sectores que piensan que los cambios propiciados por el papa Francisco ponen en riesgo la identidad de la Iglesia Católica.

Es decir, se puede entender que hay por lo menos dos tendencias evidentes: una conservadora y otra reformista (o progresista), y los purpurados en el próximo cónclave tendrían que evaluar esta situación.

Pero, ¿qué reformas ha hecho Francisco en sus 12 años de pontificado?

Entre el cambio y la continuidad

Primero, el estilo pastoral. Para Fonseca, aunque el papa Francisco no cambió prácticamente nada en relación al dogma de la iglesia, sí hizo cambios en la manera de acercarse a la población, de poner primero al ser humano y luego a la tradición.

“Cuando él asume esta iniciativa para incluir a determinadas mujeres en la estructura del Vaticano, claro, no es que haya un cambio en el lugar de la mujer en términos dogmáticos o en el sacerdocio de la iglesia, pero ya hay como una práctica, una praxis que puede ayudar a que esa reforma finalmente se concrete. O lo mismo podríamos decir en el caso de la comunión de los divorciados o de las parejas del mismo sexo” , explica.

Y es que el papa Francisco fue diferente desde el primer día. Contrario a sus antecesores, optó por la austeridad: cuando asumió el papado usó una sotana blanca, zapatos negros y una cruz pectoral simple. Además, tomó el nombre de Francisco, santo reconocido por sus votos de pobreza.

Por otro lado, el sacerdote Rafael Fernández Hart, rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, recuerda que Francisco hizo una reforma en la curia vaticana, “puso orden y sometió a la justicia incluso a clérigos que habían delinquido sacando ventaja de su posición”.

El papa Francisco estableció algunos cambios en la Iglesia católica que le dieron popularidad. (Foto: AFP)

Pero otro tema que afrontó también fue las denuncias de pederastia, tantas veces ocultadas. “Prometió que tendría tolerancia cero con relación a los abusos sexuales en la Iglesia, máxime cuando se trata de clérigos”, apunta Fernández Hart. Y sí, una muestra es la disolución del Sodalicio de Vida Cristiana, comunidad responsable de abusos sexuales a menores en el Perú. Pero también tomó acciones en otros países. Quizá el caso más polémico y visible haya sido la destitución del cardenal estadounidense Theodore McCarrick, en el 2019.

Posturas encontradas

Después de ese contexto, ¿cuáles serían las posturas de los cardenales?

Uno de los aspectos más llamativos es el origen. Hay 135 cardenales electores (menores de 80 años) que podrán votar. Entre estos se encuentran diplomáticos, hombres de terreno, teólogos y mediadores. Pero también hay un incremento de cardenales que están fuera del círculo europeo, ya que 24 provienen de Latinoamérica, 18 de África y 25 de Asia. El resto son de Europa o Estados Unidos.

Otro aspecto a tomar en cuenta es la cercanía con el papa Francisco. A fines del 2024 el fallecido papa nombró a 21 nuevos cardenales. “Es verdad que ya hay una mayoría de cardenales que han sido nombrados por él. Hay quien dice que son de la mayoría progresista o de la mayoría de Francisco. Pero esto es una forma parcial de ver las cosas, porque también en algunos nombramientos u ordenaciones siempre ha sido bastante imprevisible", remarca Gerardo Ferrara, historiador de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, en Roma.

El papa Francisco tuvo como principal opositor al cardenal conservador Raymond Burke, durante casi todo su pontificado. (Foto: AFP)

La Capilla Sixtina es el lugar donde se reúnen los cardenales para elegir al próximo papa. (Foto: AFP)

En la otra orilla está el cardenal estadounidense y ultraconservador Raymond Burke, principal opositor del papa Francisco. En el 2016, junto a otros cardenales, formuló preguntas formales al Pontífice, conocidas como “dubia” (dudas), pidiéndole que aclare cuestiones de doctrina.

¿Puede esto influir en la votación? ¿Hay una división de posturas entre los cardenales?

Para Ferrara se trata de una de las características de la Iglesia católica, y “que precisamente el papa Francisco quiso provocar un debate interno”.

“Sí existe, y yo creo que, como el Papa dijo varias veces, está bien que exista, porque es exactamente esta la diferencia entre la Iglesia católica y otras iglesias. En la Iglesia católica tiene que haber un líder que pueda manejar todas las opiniones y todos los pensamientos”, dice el especialista a El Comercio, desde Roma.

Los "papables"

“Quien entra papa a un cónclave, sale cardenal”. Este es un dicho que hace alusión a los favoritos para ser elegidos como papa, los “papables”, y que luego no consiguen los suficientes votos.

Ellos son algunos de los cardenales voceados para suceder al papa Francisco.

Por el lado de África se vocea a Peter Turkson (76) o Fridolin Ambongo (65). De Estados Unidos se tiene los nombres de Robert Francis Prevost (69) y Timothy Dolan (75). De Asia se tiene a Charles Maung Bo (76) y Antonio Tagle (67).

Sin embargo, no se trata de candidaturas oficiales, y difícilmente se puede predecir una elección. Señala Fonseca que en teoría se puede elegir incluso a alguien que no sea cardenal o que no esté presente en el cónclave.

“Es cierto que hay como una especie de lobby. Seguramente ya a estas alturas las conversaciones entre los distintos sectores deben haberse iniciado, y seguramente habrá algunos que quieran un papa moderado, pero más tirando hacia una postura conservadora, u otros tirando a una postura más progresista” , explica el docente sobre el proceso.

Lo cierto es que al final serán solo los cardenales presentes en el cónclave los que tengan la última palabra. Cuando las puertas de la Capilla Sixtina se cierren y se escuche la frase “Extra omnes”, solo serán ellos y sus votos. El mundo volverá a estar atento al humo blanco, señal de que ya hay un nuevo pontífice.