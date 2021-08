Conforme a los criterios de Saber más

El artículo no cita fuentes, ni cuenta con un descargo de la parte mencionada. Pero para el diario ultraderechista Libero Quotidiano eso no es impedimento para lanzar que el papa Francisco estaría listo para renunciar a su pontificado debido a problemas de salud.

“Cada vez se habla más de un nuevo cónclave en el Vaticano. Al parecer, el Papa Francisco ha expresado su intención de marcharse”, empieza la nota publicada el lunes y firmada por Antonio Socci. “El Papa Francisco está dispuesto a renunciar ‘por salud, no por edad’. Tam tam en el Vaticano: ‘Cónclave en el aire’” es el titular de la nota.

“Pero el motivo de la dimisión de Bergoglio no es principalmente la edad, sino su salud, que pasó a primer plano de forma repentina e inesperada con su intervención quirúrgica el 4 de julio en el Policlínico Gemelli. En realidad, la operación no estaba prevista (se dice que incluso el Secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, no estaba al corriente de la hospitalización)”, continúa el texto.

El medio, que hace referencia a la operación al colon a la que el pontífice fue sometido en julio, continuó lanzando conjeturas sobre el tema en los últimos días. “¿Está el Papa Bergoglio a punto de dimitir por motivos de salud? ¿Y nos arriesgamos a tener pronto dos papas eméritos? Este es el sensacional escenario revelado ayer en Libero Quotidiano por Antonio Socci. Un nuevo cónclave podría no ser demasiado tarde y podría convocarse ya en la próxima primavera”, escribió en una nota publicada el martes.

En medio del intento de generar controversia por los sectores ultraconservadores sobre su posible renuncia, Francisco condenó este miércoles “la hipocresía” y las “medias verdades” que dividen a la Iglesia y pidió a religiosos y católicos llenarse de “coraje” y quitarse “la máscara” de la falsedad.

Contra el Papa

Para Libero Quotidiano torpedear a Francisco es una práctica habitual. Basta con revisar las notas que ha publicado sobre el pontífice en tiempos recientes, donde a menudo se refiere a él como Bergoglio, el apellido natural del Papa argentino.

Además, el medio es una de las voces que critican su papado y la apertura que ha mostrado en ciertos temas controversiales para la Iglesia.

De hecho, desde que fuera elegido Papa en marzo del 2013, Francisco ha tenido que enfrentar una dura disidencia interna que se resiste a todo cambio. Las críticas han llegado incluso de sectores de la Curia Romana.

En los últimos meses, el Papa se ha enfrentado también a grupos de religiosos conservadores que se oponen a la vacuna contra el COVID-19.

Libero Quotidiano, que tiene su sede en Milán, fue fundado en el 2000 por el periodista italiano Vittorio Feltri, quien es editor en jefe de la publicación. En pocos años el periódico pasó de una tirada de 70.000 ejemplares a 220.000.

El medio se caracteriza por su orientación liberal-conservadora y está muy cerca de las opiniones políticas de la centroderecha.

En junio del 2020, Vittorio Feltri, fundador de Libero Quotidiano, dimitió de la Orden de Periodistas en medio de las diversas medidas disciplinarias que se tomaron contra él por su postura y los títulos presuntamente ofensivos de Libero.

