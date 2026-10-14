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Resumen

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Papa León XIV en una imagen de archivo. Foto: EFE/ARCHIVO
Papa León XIV en una imagen de archivo. Foto: EFE/ARCHIVO
Por Agencia EFE

León XIV agradeció las oraciones de fieles y religiosos en un mensaje leído este miércoles durante la clausura del encuentro internacional por el décimo aniversario de ‘Amoris Laetitia’.

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