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Resumen

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El Papa León XIV visita la sede de la UNESCO en París, Francia, el 25 de septiembre de 2026, en el primer día de su viaje apostólico a Francia. El Papa León XIV se encuentra de visita en Francia del 25 al 28 de septiembre. Foto: EFE/EPA/GREGORIO BORGIA / POOL
El Papa León XIV visita la sede de la UNESCO en París, Francia, el 25 de septiembre de 2026, en el primer día de su viaje apostólico a Francia. El Papa León XIV se encuentra de visita en Francia del 25 al 28 de septiembre. Foto: EFE/EPA/GREGORIO BORGIA / POOL
Por Agencia EFE

El papa León XIV pidió este viernes que las tecnologías “sigan estando al servicio de la persona humana, en lugar de convertirse en un instrumento más de dominación e injusticia”, en su discurso en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en París, durante su visita a Francia.

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