Papa León XIV califica de “propuesta realista” el plan de Trump y espera que Hamás lo acepte

Escucha la noticia
Papa León XIV califica de “propuesta realista” el plan de Trump y espera que Hamás lo acepteResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El papa León XIV consideró este martes que el plan de paz para Oriente Medio presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “contiene elementos muy interesantes” y parece una “propuesta realista” y expresó su deseo de que el grupo islamista palestino Hamás, lo acepte en el plazo establecido.
En una comparecencia ante la prensa en su residencia de Castel Gandolfo (en las cercanías de Roma), el Papa también afirmó que sobre la misión de la Global Sumud Flotilla, los barcos de activistas que intentan llevar ayuda a Gaza, y que quieren romper el bloqueo naval impuesto por Israel, “se nota el deseo de responder a una verdadera emergencia humanitaria”.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Netanyahu acepta el plan de Trump para el fin de la guerra en Gaza: las claves de la propuesta de 21 puntos (y qué pasará con Hamás)
“Esperemos que no haya violencia y que se respete a las personas”, agregó el pontífice ante la probable intervención de Israel para evitar que lleguen a las costas de Gaza.
Sobre el cambio de nombre a “Departamento de la Guerra” en Estados Unidos, su país, León XIV señaló que “esta forma de hablar es preocupante porque muestra cómo cada vez hay un aumento de las tensiones”.
“Esperemos que solo sea una forma de hablar, Por supuesto, es un estilo de gobierno que quiere mostrar fuerza para impresionar, esperemos que funcione y que no haya guerra. Hay que trabajar siempre por la paz”, añadió.
Por otro lado, respondiendo sobre los políticos estadounidenses destacó: “No sé si alguien que dice estar en contra del aborto pero a favor de la pena de muerte es pro vida, ni si alguien que está en contra del aborto pero en contra de los derechos humanos de los migrantes es pro vida”.
“Son problemas complejos, no sé si alguien tiene todas las respuestas, pero pido respeto mutuo y que, juntos, como seres humanos, como estadounidenses y como católicos, intentemos comprender estos problemas y encontrar el camino para seguir adelante”, agregó.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- El gobierno de Israel confirma al polémico David Zini como jefe del Shin Bet
- Gobierno Trump procesará nuevas solicitudes de DACA en cumplimiento de orden judicial
- ¿Qué dice el decreto de “conmoción externa” que dará más poder a Maduro ante las “amenazas” de Estados Unidos?
- Trump dice que desplegó submarinos nucleares frente a Rusia porque “nos amenazó un poco”
- Liberados cuatro militares retenidos en las protestas indígenas en Ecuador
Contenido sugerido
Contenido GEC