El papa León XIV hace un gesto a los fieles desde el papamóvil al salir de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el 5 de octubre de 2025. (Foto de Andreas SOLARO / AFP)
El papa León XIV celebra “avances significativos” hacia la paz en Gaza
El saludó el domingo los “avances significativos” hacia la paz en y renovó sus llamados al alto el fuego en el enclave palestino devastado por la guerra y a la liberación de los rehenes israelíes retenidos por .

En las últimas horas, en un contexto dramático en Medio Oriente, se lograron avances significativos en las negociaciones de paz, que espero conduzcan a los resultados esperados lo antes posible”, declaró el pontífice al término de una misa en el Vaticano.

MIRA AQUÍ: Israel y Hamás negociarán en Egipto el plan de Trump para una tregua en Gaza y la liberación de rehenes

El grupo terrorista Hamás aprobó un plan de paz propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a dos años de conflicto.

Llamo a todas las personas responsables a comprometerse en este camino, a un alto el fuego y a la liberación de los rehenes” para alcanzar “una paz justa y duradera”, insistió León XIV.

El jefe de la Iglesia católica también expresó su preocupación por “el aumento del odio antisemita en el mundo” y se dijo “profundamente entristecido por los inmensos sufrimientos que soporta el pueblo palestino en Gaza”.

