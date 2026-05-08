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León XIV celebra este viernes su primer año de pontificado con una visita al santuario de Pompeya. EFE/Vatican Media Press Office
León XIV celebra este viernes su primer año de pontificado con una visita al santuario de Pompeya. EFE/Vatican Media Press Office
Por Agencia EFE

León XIV celebra este viernes su primer año de pontificado con una visita al santuario de Pompeya y a Nápoles, en el sur de Italia, donde suplicó por la paz y aseguró que en este día él es el “primer bendecido”.

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