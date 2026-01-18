El papa León XIV se dirige a la multitud desde la ventana del palacio apostólico con vistas a la plaza de San Pedro durante la oración del Ángelus en el Vaticano, el 18 de enero de 2026. (Tiziana FABI / AFP)
/ TIZIANA FABI
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

El papa León XIV critica la “importancia excesiva a la aprobación, al consenso y a la visibilidad”
El criticó este domingo que “a menudo se le da una importancia excesiva a la aprobación, al consenso y a la visibilidad” y aseguró que no son necesarios “estos sucedáneos de felicidad”, durante el rezo del ángelus en la Plaza de San Pedro.

De hecho, a menudo se le da una importancia excesiva a la aprobación, al consenso y a la visibilidad, hasta el punto de condicionar las ideas, los comportamientos y los estados de ánimo de las personas, causando sufrimiento y divisiones, y produciendo estilos de vida y de relación efímeros, decepcionantes y oprimentes”, lamentó asomado a la ventana del palacio apostólicos ante los fieles.

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: El papa León XIV y su emoción al ver una bandera peruana en el Vaticano

En realidad, aseguró, “no necesitamos estos sucedáneos de la felicidad. Nuestra alegría y nuestra grandeza no se basan en ilusiones pasajeras de éxito y de fama, sino en sabernos amados y deseados por nuestro Padre que está en los cielos”.

Por ello pidió a los fieles: “No malgastemos tiempo y energías persiguiendo lo que es mera apariencia” e instó a amar “las cosas sencillas y las palabras sinceras, viviendo con sobriedad y profundidad de mente y de corazón, conformándonos con lo necesario y encontrando cada día, en cuanto sea posible, un momento especial en el que detenernos en silencio para rezar, reflexionar, escuchar...”.

El pontífice estadounidense también recordó que la próxima semana se rezará por la unidad de los cristianos, que “debe impulsar el compromiso por la paz”. “Invito a todas las comunidades católicas a reforzar las oraciones por la plena comunión entre todas las Iglesias cristianas, y esto debe ir acompañado de la oración y el compromiso por la paz”, dijo.

León XIV recordó sólo en particular las dificultades de la República Democrática del Congo y pidió oraciones y solidaridad para las poblaciones afectadas por las inundaciones en África meridional.

El papa León XIV ha asegurado que "las estructuras de injusticia" que perpetúan la pobreza deben ser "destruidas" con políticas que transformen la sociedad, según figura en su primera exhortación apostólica, 'Dilexi te', publicada este jueves 9 de octubre. (EFE)
