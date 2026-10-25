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El papa León XIV dirige la oración del Ángelus desde la ventana de su despacho, con vistas a la plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano (Foto: EFE/EPA/GIUSEPPE LAMI)
El papa León XIV dirige la oración del Ángelus desde la ventana de su despacho, con vistas a la plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano (Foto: EFE/EPA/GIUSEPPE LAMI)
Por Agencia EFE

El papa León XIV expresó este domingo su preocupación por la “grave situación humanitaria” en Yemen e hizo un llamamiento al cese de las hostilidades, tras el rezo del tradicional ángelus.

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