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El papa León XIV llega para presidir su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, el 17 de junio de 2026. (Angelo Carconi / EFE)
El papa León XIV llega para presidir su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, el 17 de junio de 2026. (Angelo Carconi / EFE)
/ ANGELO CARCONI
Por Agencia AFP

El papa León XIV criticó este lunes la “progresiva burocratización de la solidaridad” que entorpece el suministro de ayuda humanitaria para paliar el hambre en el mundo, mientras que el comercio de armas es libre.

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