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El papa León XIV preside una Santa Misa en Kilamba, en el séptimo día de un viaje apostólico de 11 días a África, el 19 de abril de 2026. (Alberto PIZZOLI / AFP)
El papa León XIV preside una Santa Misa en Kilamba, en el séptimo día de un viaje apostólico de 11 días a África, el 19 de abril de 2026. (Alberto PIZZOLI / AFP)
/ ALBERTO PIZZOLI
Por Agencia EFE

El papa León XIV aseguró que la tregua anunciada en Líbano es “motivo de esperanza y alivio” y deseó que se trabaje en Oriente Medio para que el cese de las hostilidades se vuelva permanente, durante el rezo del Regina Coeli en la misa que celebró en el barrio de Kimbala, en Luanda.

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