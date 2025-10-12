Papa León XIV deseó que el Perú pueda continuar el camino de la reconciliación y el diálogo

El papa León XIV desea que Perú pueda continuar el caminó de la reconciliación y el diálogo. (Alberto PIZZOLI / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

El , que también tiene nacionalidad peruana, deseó “que en este periodo de transición política”, pueda continuar el camino de la reconciliación, del diálogo y de la unidad nacional”, en un llamamiento tras el rezo del ángelus de este domingo en la plaza de San Pedro.

El pontífice estadounidense se dijo “muy cercano al querido pueblo peruano” en estos momentos de “transición política” y agregó que reza para que “pueda continuar el camino de la reconciliación, del diálogo y de la unidad nacional”.

Francisco Sanz
El derechista José Jerí asumió en la madrugada del viernes la jefatura del Estado en Perú de forma interina después de que el Parlamento destituyera a Dina Boluarte, tras sumar cuatro mociones de vacancia (destitución) para declarar su “permanente incapacidad moral” para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado.

Jerí afirmó la noche de este sábado que desde su Gobierno de transición van a intentar cambiar los errores que ha cometido el Estado en su momento y pidió confianza para continuar su labor tras asumir la Presidencia la madrugada del viernes.

El nuevo presidente interino, abogado de 38 años, es ahora el jefe de Estado encargado de gobernar hasta las elecciones convocadas para 2026.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

