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El papa León XIV ofrece una conferencia de prensa con periodistas acreditados en el vuelo de regreso desde Francia, el 28 de septiembre de 2026. (Alberto PIZZOLI / POOL / AFP)
El papa León XIV ofrece una conferencia de prensa con periodistas acreditados en el vuelo de regreso desde Francia, el 28 de septiembre de 2026. (Alberto PIZZOLI / POOL / AFP)
/ ALBERTO PIZZOLI
Por Agencia EFE

El papa León XIV afirmó este lunes que la Iglesia tiene “una responsabilidad particular” en acompañar y ayudar a las personas que sufrieron abusos a buscar una sanación, durante la rueda de prensa de este lunes de regreso de su viaje a Francia.

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