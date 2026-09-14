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Resumen

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El Papa León XIV llega para inaugurar el primer capítulo del ciclo de exposiciones "Catástrofe y Maravilla", titulado "AQVA", en la Biblioteca Apostólica Vaticana el 14 de septiembre de 2026. (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP).
El Papa León XIV llega para inaugurar el primer capítulo del ciclo de exposiciones "Catástrofe y Maravilla", titulado "AQVA", en la Biblioteca Apostólica Vaticana el 14 de septiembre de 2026. (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP).
/ ALBERTO PIZZOLI
Por Agencia EFE

El papa León XIV ha eliminado las medidas con recortes económicos aplicadas en 2021 para hacer frente a la pandemia y que consistían en la reducción de sueldos de cardenales de la Curia y de altos cargos del Vaticano.

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