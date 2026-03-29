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El papa León XIV ofició la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 29 de marzo de 2026. (Tiziana FABI / AFP)
El papa León XIV ofició la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 29 de marzo de 2026. (Tiziana FABI / AFP)
/ TIZIANA FABI
Por Agencia EFE

El papa León XIV lanzó un fuerte llamamiento a favor de la paz al clamar “¡Depongan las armas, recuerden que son hermanos!” en la homilía de la misa de su primer Domingo de Ramos ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro.

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