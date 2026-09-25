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Resumen

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El papa León XIV saluda a la multitud desde su papamóvil durante la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el 2 de septiembre de 2026. (Andreas SOLARO / AFP)
El papa León XIV saluda a la multitud desde su papamóvil durante la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el 2 de septiembre de 2026. (Andreas SOLARO / AFP)
/ ANDREAS SOLARO
Por Agencia EFE

León XIV comenzó este viernes su visita a la Unesco, la primera de un papa desde 1980 a su sede de París, con un recorrido por el edificio, que cuenta con numerosas obras de arte y documentos históricos como la denominada ‘Carta de los tres papas’, y con el gesto simbólico de regar un olivo de la paz.

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