León XIV comenzó este viernes su visita a la Unesco, la primera de un papa desde 1980 a su sede de París, con un recorrido por el edificio, que cuenta con numerosas obras de arte y documentos históricos como la denominada ‘Carta de los tres papas’, y con el gesto simbólico de regar un olivo de la paz.

Tras haber mantenido un encuentro con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el palacio del Elíseo, que fue la primera parada de su viaje de cuatro días tras aterrizar en París alrededor de las 10.00 horas (08.00 GMT), el pontífice fue recibido por el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Jaled al Anani.

Fue saludado también por el presidente de la junta ejecutiva de la Unesco y embajador de Catar ante la organización, Nasser Al Hinzab; por la subdirectora de la organización, Åsa Regnér, y por la subdirectora de Relaciones Exteriores, Lidia Brito.

Tras las fotos oficiales, la primera parada de León XIV dentro del edificio fue su Biblioteca, un lugar que alberga los archivos y en particular el documento conocido como ‘Carta de los tres papas’, único en la historia de la diplomacia internacional.

Fue un mensaje enviado en 1952 en nombre de Pío XII, firmado por el secretario de Estado Giovanni Battista Montini -que más tarde se convertiría en Pablo VI-, y en la que se nombraba observador ante la Unesco a monseñor Angelo Giuseppe Roncalli, después Juan XXIII.

Tras departir brevemente en privado en la Biblioteca con Al Anani y hacer el protocolario intercambio de regalos diplomáticos, León XIV visitó los jardines, salpicados de obras de artistas como Alexander Calder o Eduardo Chillida, pero en particular se detuvo en la Plaza de la Tolerancia, un espacio diseñado por el escultor israelí Dani Karavan que fue un regalo de Israel a la Unesco.

El Papa León XIV saluda a los fieles durante la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, este miércoles. Foto: EFE/ Riccardo Antimiani / RICCARDO ANTIMIANI

Ese lugar, concebido en recuerdo al primer ministro israelí Isaac Rabin, asesinado en 1995, contiene un muro con palabras de la convención de la Unesco en varios idiomas -en español, “Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz- y está presidido por un Olivo de la Paz que León XIV regó de forma simbólica.

Es un gesto que representa, según transmitió la Unesco a la prensa, “los esfuerzos que se necesitan para ayudar a que la paz crezca”.

Dentro del edificio, además de contemplar otras obras que forman parte de la colección de arte de la Unesco -la más extensa entre las pertenecientes a agencias de la ONU, con 2.000 piezas y elementos de hasta 8.000 años de antigüedad, incluidos trabajos de artistas de renombre como Pablo Picasso o Alberto Giacometti-, el papa también visitó una exposición de dibujos infantiles enviados desde lugares como Ucrania, Líbano, Mauricio o Polonia, con la paz como temática.

Tras la visita por la sede la de la Unesco, el pontífice ofrecerá un discurso en el que la inteligencia artificial (IA) será la gran protagonista, ya que sus posturas expuestas en su primera encíclica ‘Magnifica humanitas’, coinciden con los valores que defiende la organización para el devenir de estas tecnologías.

La IA ya había estado en el centro de la agenda en la Unesco durante la mañana, con la celebración de un Foro de la Unesco para la juventud en la era de la IA: una reflexión universal sobre ‘Magnifica Humanitas’.