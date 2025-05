Luego de la sorpresa y la celebración por la elección de Robert Prevost como líder de la Iglesia Católica, el mundo comenzó a preguntarse sobre su estilo de liderazgo y sus posturas sobre los temas que causan mayor polarización. Interrogantes cruciales en momentos en que la milenaria institución que representa necesita mayor unidad.

Al inicio del cónclave, los partidarios en el Vaticano del hoy León XIV lo definieron como una alternativa equilibrada. En medio de fuertes candidatos considerados o progresistas o conservadores, el cardenal Prevost era visto como un religioso moderado y con capacidad de tender puentes.

Su amistad y cercanía con el papa Francisco puso el foco en sus preocupaciones comunes sobre problemáticas como la pobreza, la discriminación a los migrantes y las guerras, además de su visión compartida en pos de abrir las puertas de la Iglesia Católica.

Sin embargo, también existen temas en los que el hoy Papa mostró una postura más conservadora que la de su predecesor, lo que podría ser un activo para él ante los sectores críticos de Francisco.

León XIV hereda una Iglesia que durante el último papado buscó reencontrarse con sus fieles y acercarse a las nuevas generaciones. Para ello inició importantes reformas ante las crisis de abusos y corrupción que tanto golpearon a la institución. Estas son algunas de sus posiciones sobre los temas que sigue siendo urgente atender.

Abusos sexuales y encubrimiento dentro de la Iglesia

Una de las principales banderas tanto de Francisco como Benedicto XVI fue la lucha contra los abusos sexuales y el encubrimiento de estos en la Iglesia Católica. Durante su paso por el Perú, Robert Prevost fue fundamental en el diseño de las líneas guías para formar el Centro de Escucha a Víctimas de la Conferencia Episcopal. “Para él fue muy importante la formación permanente de sacerdotes y seminaristas en temas de protección y prevención. Todo eso en orden con los lineamientos que pedía el papa Francisco”, resalta Dafne Zapata, directora del Instituto de Protección al Menor y Personas Vulnerables de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Desde su cargo como prefecto del Dicasterio para los Obispos, además, el hoy pontífice apoyó la visión de tolerancia cero contra los abusos y reclamó la obligación de “ser transparente y acompañar a las víctimas”.

El rol de la mujer en la Iglesia, un debate mundial

Durante el Sínodo sobre la Sinodalidad, celebrado en octubre del 2023, Prevost dijo que “clericalizar a las mujeres” no resolvería los problemas de la Iglesia y que podría generar nuevos. Sin embargo, en febrero del 2024, cuando el papa Francisco nombró a tres mujeres miembros del Dicasterio para los Obispos, Prevost lo calificó como “un enriquecimiento” y resaltó que “en ocasiones su opinión introduce otra perspectiva y se convierte en una contribución importante al proceso”. El obispo de Chiclayo, Edinson Farfán, sucesor de Prevost en esa diócesis, considera que León XIV dará un rol protagónico a la mujer. “En todo momento, Prevost ha repetido lo que el papa Francisco nos ha enseñado, los laicos no son de segunda categoría. Siempre aprendió a distribuir responsabilidades, ministerios y dar el lugar a la mujer, el rol protagónico de la mujer en la Iglesia y en la sociedad”, afirmó en una rueda de prensa en Chiclayo.

La apertura a las parejas del mismo sexo

Quizás uno de los puntos en los que mayor distancia tiene con Francisco es la apertura que se debe mostrar hacia las parejas del mismo sexo. En el 2012, Prevost brindó un discurso alertando que “la simpatía por creencias y prácticas que están en desacuerdo con el evangelio” son una amenaza para la vida cristiana. El nuevo Papa incluyó “el estilo de vida homosexual” y las “familias alternativas formadas por parejas del mismo sexo y sus hijos adoptivos” como algunas de esas prácticas. En el 2016, expresó su rechazo a la inclusión de contenidos sobre identidad de género propuesto en la reforma del currículo educativo nacional en el Perú y aseguró que podían generar “confusión” y “daño” en los niños. “El tema de promover la ideología de género es ya una confusión porque busca crear géneros que no existen”, señaló el entonces obispo de Chiclayo.

La corrupción y la mala labor política

Junto a los retos religiosos y espirituales que caracterizan al papado, León XIV heredó el enorme reto de continuar la labor iniciada por Francisco de ordenar las cuentas del Vaticano. Las finanzas de la Santa Sede se vieron afectadas seriamente por años de opacidad y corrupción a la que llevaron al pontífice argentino a dar ampliar reformas para poner orden en este aspecto. Aunque de momento el Papa estadounidense no se ha pronunciado específicamente al respecto, durante su paso por el Perú demostró no quedarse corto al denunciar las malas prácticas que se realizaban desde el Estado. En el 2018, por ejemplo, lamentó que “en el Perú no se han elegido buenas autoridades” e instó en que “hace falta todo un proceso radical, en el sentido de buscar cuáles son las raíces de la corrupción en el país”.

Migración y la lucha por el medio ambiente

Si hay un tema que ha marcado la carrera de Robert Prevost es sin duda su apoyo a los migrantes y sus derechos. Durante su labor como obispo de Chiclayo creó comedores populares y albergues temporales para recibir a quienes llegaban de otros países en situación de vulnerabilidad. Ya decía el propio Prevost en el 2024 que “el obispo no debe ser un principito sentado en su reino. Está llamado auténticamente a ser humilde, a estar cerca de la gente a la que sirve, a caminar con ellos, a sufrir con ellos”. El hoy pontífice también criticó en los últimos meses las duras políticas contra los migrantes llevadas adelante por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Otro tema que ha rechazado ampliamente ha sido el negacionismo climático, llamando durante una conferencia en Roma en el 2024 a “pasar de las palabras a la acción” en la defensa del medio ambiente.