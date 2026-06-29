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Resumen

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El papa León XIV. (Foto: EFE/EPA/Fabio Frustaci/ Archivo)
El papa León XIV. (Foto: EFE/EPA/Fabio Frustaci/ Archivo)
Por Agencia EFE

El papa León XIV decretó la expulsión del estado clerical del sacerdote Francisco José Vegara Cerezo, de Alicante (este de España), “ante su reiterado rechazo de reconocimiento y sujeción al papa Francisco”, fallecido en 2025, “y ahora hacia” el actual pontífice, “de manera pública y notoria a través de diversos medios de comunicación”.

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