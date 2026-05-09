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El papa León XIV en el Vaticano, el 9 de mayo de 2026. (Handout / VATICAN MEDIA / AFP)
El papa León XIV en el Vaticano, el 9 de mayo de 2026. (Handout / VATICAN MEDIA / AFP)
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Por Agencia EFE

El papa León XIV reiteró este sábado su llamamiento a rechazar “cualquier explotación del nombre de Dios para fines militares, políticos o económicos”, durante una audiencia en el Vaticano con representantes de la comunidad musulmana de Senegal.

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