El papa León XIV saluda desde la ventana del palacio apostólico con vistas a la plaza de San Pedro durante la oración del Ángelus en el Vaticano, el 9 de noviembre de 2025. (Alberto PIZZOLI / AFP)
El papa León XIV saluda desde la ventana del palacio apostólico con vistas a la plaza de San Pedro durante la oración del Ángelus en el Vaticano, el 9 de noviembre de 2025. (Alberto PIZZOLI / AFP)
/ ALBERTO PIZZOLI
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
El papa León XIV insta al cese al fuego en guerras y a comprometerse con negociaciones de paz
Resumen de la noticia por IA
El papa León XIV insta al cese al fuego en guerras y a comprometerse con negociaciones de paz

El papa León XIV insta al cese al fuego en guerras y a comprometerse con negociaciones de paz

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El reiteró este domingo su llamamiento a un cese al fuego en las regiones afectadas por la guerra y pidió que se hagan esfuerzos en las negociaciones de paz, tras el rezo del ángelus dominical desde la ventana del Palacio Apostólico.

En los últimos días, hemos rezado por los difuntos y entre ellos, lamentablemente, hay muchos que fueron asesinados en los combates y bombardeos, aunque eran civiles, niños, ancianos, enfermos”, dijo el pontífice al dirigirse a los fieles desde la ventana del Vaticano.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: El papa alerta de que Internet es una “nueva forma” de dependencia entre los jóvenes

En este sentido, el Papa destacó que “si realmente se quiere honrar su memoria, se debe cesar el fuego y comprometerse en las negociaciones”.

León XIV también expresó su “sincero aprecio” por aquellos que, “a todos los niveles, se están comprometiendo a construir la paz en las diferentes regiones marcadas por la guerra”, en un llamado a la unidad y el esfuerzo compartido por la paz.

VIDEO RECOMENDADO

El papa León XIV ha asegurado que "las estructuras de injusticia" que perpetúan la pobreza deben ser "destruidas" con políticas que transformen la sociedad, según figura en su primera exhortación apostólica, 'Dilexi te', publicada este jueves 9 de octubre. (EFE)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC