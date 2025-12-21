El papa León XIV se dirige a la multitud desde una ventana del palacio apostólico con vistas a la Plaza de San Pedro durante la oración del Ángelus en el Vaticano, el 21 de diciembre de 2025. (Andreas SOLARO / AFP)
El papa León XIV se dirige a la multitud desde una ventana del palacio apostólico con vistas a la Plaza de San Pedro durante la oración del Ángelus en el Vaticano, el 21 de diciembre de 2025. (Andreas SOLARO / AFP)
/ ANDREAS SOLARO
Papa León XIV: "Oremos para que todos los niños del mundo puedan vivir en la paz"
El pidió este domingo orar para que “todos los niños del mundo puedan vivir en la paz”, durante la tradicional bendición de figuritas del Belén del Niño Jesús, tras el rezo del ángelus.

Queridos jóvenes, delante del pesebre, recen a Jesús también por las intenciones del Papa. En particular, oremos juntos para que todos los niños del mundo puedan vivir en paz. Les agradezco de corazón”, dijo el pontífice al dirigirse a los fieles desde la ventana del Palacio Apostólico.

Francisco Sanz
Este domingo, la plaza de San Pedro acogió la tradicional Bendición de los Niños de Belén, en la que fieles de todas las edades llevan sus figuritas al Vaticano para que el Papa las bendiga antes de colocarlas en los pesebres de hogares, escuelas y oratorios.

Durante su intervención, envió “un saludo especial a los niños y jóvenes de Roma”, quienes sostenían figuras de todos los tamaños, desde las más pequeñas hasta las más grandes.

A lo largo de la mañana, en la plaza catequistas y animadores recibieron a cientos de niños y jóvenes, quienes participaron en actividades y juegos antes de unirse a la oración del ángelus y la bendición papal.

León XIV, que participó por primera vez este año en esta celebración, agradeció la iniciativa al Centro de Oratorios Romanos, impulsor también de esta tradición, que comenzó en la década de 1980 y se lleva a cabo cada diciembre.

El papa, que encara las últimas semanas del Jubileo de la Esperanza, concluyó su mensaje deseando “un buen domingo y una santa y serena Navidad” a todos los presentes.

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

