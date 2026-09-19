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El papa León XIV bendice a los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro durante su audiencia general semanal en el Vaticano, el 16 de septiembre de 2026. (Filippo MONTEFORTE / AFP)
El papa León XIV bendice a los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro durante su audiencia general semanal en el Vaticano, el 16 de septiembre de 2026. (Filippo MONTEFORTE / AFP)
/ FILIPPO MONTEFORTE
Por Agencia EFE

El papa León XIV instó a los obispos latinoamericanos a escuchar a los fieles y mantener unida la Iglesia, en una carta que envió en ocasión del tercer centenario de la canonización de santo Toribio de Mogrovejo, patrono de los obispos de América Latina y que fue publicada ese sábado.

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