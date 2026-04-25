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El papa León XIV pronuncia un discurso durante una audiencia privada con los participantes del Encuentro Nacional de Profesores de Religión Católica, en el Aula Pablo VI del Vaticano, el 25 de abril de 2026. (Andreas SOLARO / AFP)
El papa León XIV pronuncia un discurso durante una audiencia privada con los participantes del Encuentro Nacional de Profesores de Religión Católica, en el Aula Pablo VI del Vaticano, el 25 de abril de 2026. (Andreas SOLARO / AFP)
/ ANDREAS SOLARO
Por Agencia EFE

El papa León XIV pidió este sábado a los profesores de religión formar a los jóvenes en la “libertad interior” y el “pensamiento crítico” para ayudarles a encontrar su propia voz en una época en la que vivimos “constantemente asediados por estímulos de todo tipo”.

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