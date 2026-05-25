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El papa León XIV asiste a la presentación de su primera encíclica, 'Magnifica Humanitas', en el Vaticano, el 25 de mayo de 2026. (Alberto PIZZOLI / AFP)
El papa León XIV asiste a la presentación de su primera encíclica, 'Magnifica Humanitas', en el Vaticano, el 25 de mayo de 2026. (Alberto PIZZOLI / AFP)
/ ALBERTO PIZZOLI
Por Agencia EFE

El papa León XIV pidió “sinceramente perdón” en nombre de la Iglesia católica por haber tardado siglos en condenar la esclavitud, en un pasaje de su encíclica sobre la Inteligencia artificial, “Magnifica humanitas”, publicada este lunes.

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