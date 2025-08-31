El papa León XIV pide terminar con “pandemia de armas” que mata a niños en crímenes y conflictos

Escucha la noticia
El papa León XIV pide terminar con “pandemia de armas” que mata a niños en crímenes y conflictosResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El papa León XIV pidió el domingo poner fin a la “pandemia de armas” que mata a “innumerables” niños todos los días en crímenes y conflictos a nivel mundial.
El pontífice estadounidense reiteró sus llamados al término de la oración del Ángelus por un alto el fuego en Ucrania tras el ataque ruso a Kiev el jueves pasado, en el que murieron al menos 25 personas, incluidos cuatro niños.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Israel mata a más de 100 palestinos desde el sábado y sigue destruyendo la ciudad de Gaza
También recordó el tiroteo del miércoles pasado en una misa escolar en Minnesota, en Estados Unidos, en el cual dos niños fueron asesinados.
“Incluimos en nuestras oraciones a los innumerables niños muertos y heridos cada día en todo el mundo. Roguemos a Dios detener la pandemia de armas, grandes y pequeñas, que infecta nuestro mundo”, dijo el Papa, en inglés.
Sobre Ucrania, el Papa pidió al mundo “no sucumbir a la indiferencia” y renovó su “llamado insistente a un alto el fuego inmediato y a un compromiso serio con el diálogo”.
“Es hora de que los responsables renuncien a la lógica de las armas y emprendan el camino de la negociación y la paz, con el apoyo de la comunidad internacional”, afirmó.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Putin y Modi participan en una cumbre clave organizada por Xi en China
- Efemérides del 31 de agosto: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
- Sin choferes: los autos robóticos que enojan a los taxistas en Nueva York
- ¿Quién era Esmeralda FG?, la tiktoker asesinada junto con su familia en Jalisco
- Miles de motociclistas recorren Caracas en respaldo a Maduro y contra las “amenazas” de Estados Unidos
Contenido sugerido
Contenido GEC