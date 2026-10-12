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Resumen

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El papa León XIV saluda a la multitud desde el papamóvil a su llegada a la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 7 de octubre de 2026. (Foto de Andreas SOLARO / AFP).
El papa León XIV saluda a la multitud desde el papamóvil a su llegada a la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 7 de octubre de 2026. (Foto de Andreas SOLARO / AFP).
/ ANDREAS SOLARO
Por Agencia EFE

León XIV, que será operado de un nódulo pulmonar, desarrolló esta mañana su agenda con normalidad y se reunió con varios arzobispos de diversas partes del mundo, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, y el arzobispo argentino Jorge Eduardo Lozano.

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